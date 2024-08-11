Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
توقع جديد يخص الرد الإيراني على "إسرائيل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

5 فوائد من تربية الحيوانات الأليفة

منوعات

2024-08-11 | 14:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 فوائد من تربية الحيوانات الأليفة
202 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
توصلت دراسة جديدة إلى وجود خمس فوائد لتربية الحيوانات الأليفة من شأنها أن تساعد في تحسين صحة البشر.

ومن المعروف على نطاق واسع أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تساعد في دعم صحة ورفاهية البشر، ولكن الفوائد يجب أن تكون متبادلة. الحيوانات الأليفة كائنات واعية تستحق أن يتم التعامل معها بعناية واحترام، وليس كأدوات لدعم رفاهية البشر على حساب رفاهية أنفسهم، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
 
فيما يلي خمس طرق لك ولحيوانك الأليف لتصبحا أكثر صحة وسعادة معًا:
 
1. الراحة والاسترخاء
 
يمكن للحيوانات الأليفة أن تساعد في تخفيف التوتر والضيق. أظهرت الأبحاث أن الوجود الجسدي للكلب يمكن أن يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى البشر أثناء مهمة شاقة، أكثر من وجود أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين طُلب منهم القيام بمهام مرهقة في وجود حيوان ودود ولكن غير معروف لم يكشفوا عن أي فوائد.
 
إذن، يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة مصدرًا مهمًا للراحة والأمان والدعم - ملاذًا آمنًا - لأصحابها. لكن الحيوانات الأليفة أيضًا تجد العزاء في البشر. يمكن تهدئتها من وجودهم والاستمتاع بالعاطفة، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التفاعل المكثف بين الإنسان والحيوان أيضًا إلى مشاكل التعلق، مما يجعلها عرضة للعدوان والخوف وقلق الانفصال.
 
2. بناء العلاقات
 
يعد بناء العلاقات أمرًا ضروريًا لكل من المالك والحيوان الأليف للحفاظ على صحة جيدة. العلاقة الإيجابية بين الإنسان والحيوان الأليف هي تلك التي تعترف بمسؤولية المالك عن رفاهية الحيوان الأليف. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي العلاقات غير الوظيفية مع الحيوانات الأليفة إلى الصدمة والعدوان. يمكن أن يعاني مقدمو الرعاية الذين لديهم كلاب أقل ودية أو سيئة السلوك من القلق والاكتئاب.
 
من المهم تدريب الحيوانات الأليفة باستخدام أساليب تساعد في رعاية شراكة إيجابية بين الإنسان والحيوان. يمكن أن يساعد هذا أيضًا كل من المالك والحيوان الأليف على الحصول على نظرة أكثر تفاؤلاً للحياة. أظهرت الأبحاث أن تدريب التعزيز الإيجابي بدلاً من الأساليب القائمة على العقاب هو أفضل نهج لرفاهية الحيوان واكتساب المهارات.
 
3. تكوين صداقات
 
قد يكون لأخذ حيوانك الأليف في نزهة فوائد صحية أكثر من مجرد ممارسة الرياضة.
 
لماذا يحدث هذا؟ تشير الأبحاث إلى أن الحيوانات الأليفة لها تأثير عميق على "التزييت الاجتماعي"، مما يساعد في إنشاء علاقات مع أصحاب الحيوانات الأليفة الآخرين ومحبي الحيوانات.
 
لذا، فإن أصحاب الحيوانات الأليفة أقل عرضة للعزلة الاجتماعية من الأشخاص الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.
 
4. القرارات الغذائية
 
ومن خلال دعم الناس لاتخاذ قرارات غذائية أفضل لحيواناتهم الأليفة، قد يكون من الممكن أيضًا تشجيع الأكل الصحي للبشر.
 
قد يؤدي الجمع بين النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تخفيف الوزن لدى الحيوانات الأليفة والبشر بحيث تصبح أجسامهم صحية أكثر.
 
5. التعلم على المشي لمسافات أطول
 
يرتبط النشاط البدني المنتظم بالعديد من الفوائد الصحية، سواء للإنسان أو للحيوانات الأليفة. والمشي هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومتاحة نسبيًا لمعظم مالكي الكلاب لتحسين الصحة البدنية والرفاهية العامة لكل من البشر وحيواناتهم الأليفة.
 
في النهاية، يجب أن تكون الحياة مع حيوان أليف علاقة مفيدة للطرفين وصحية وسعيدة. إن اتباع هذه الإرشادات الخمسة من شأنه أن يساعد أصحاب الحيوانات الأليفة وحيواناتهم الأليفة على إيجاد الراحة والهدوء في بعضهم البعض والحفاظ على وزن صحي ومظهر جيد.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

فوائد

حيوانات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-11
Play
11-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-11
Morning Live
Play
Morning Live
هل هناك فعلاً حياة اخرى بعد التقاعد - حلقة ٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-11
Play
هل هناك فعلاً حياة اخرى بعد التقاعد - حلقة ٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٨٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-11
Play
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٨٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-10
Play
نشرة ١٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-10
Biotic
Play
Biotic
بناء شخصية الطفل بعيدا عن السب والشتم - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-09
Play
بناء شخصية الطفل بعيدا عن السب والشتم - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-09
فن نيوز
Play
فن نيوز
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
Play
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
علناً
Play
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Play
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
Play
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
Play
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-11
Play
11-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-11
Morning Live
Play
Morning Live
هل هناك فعلاً حياة اخرى بعد التقاعد - حلقة ٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-11
Play
هل هناك فعلاً حياة اخرى بعد التقاعد - حلقة ٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٨٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-11
Play
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٨٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-10
Play
نشرة ١٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-10
Biotic
Play
Biotic
بناء شخصية الطفل بعيدا عن السب والشتم - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-09
Play
بناء شخصية الطفل بعيدا عن السب والشتم - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-09
فن نيوز
Play
فن نيوز
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
Play
فيلم رانيا يوسف الجديد - حلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-09
علناً
Play
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Play
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
Play
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
Play
ستفرج وإن طال انتظارك - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-08
اخترنا لك
ما هي أعراض زيادة الكافيين في الجسم
11:06 | 2024-08-11
75 بالمائة منها.. تعرف على الأطعمة الرائجة غير صحية
10:18 | 2024-08-11
قبيل اختتام الاولمبياد.. رجل يتسلق برج إيفيل ويثير الهلع (فيديو)
10:16 | 2024-08-11
علماء سويديون يوجهون نداء: توقفوا عن التبول في بحر البلطيق
04:46 | 2024-08-11
أسباب غريبة لآلام الرقبة وحلول معقدة.. كيف نتخلص منها؟
09:45 | 2024-08-10
لماذا نشتهي هذه الأطعمة؟
07:17 | 2024-08-10
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.