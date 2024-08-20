أول حاسبة ذكية في العالم تتنبأ بموعد الوفاة

السومرية نيوز – منوعات

طور باحثون "آلة حاسبة" ذكية هي الأولى من نوعها في العالم، تستطيع تحديد موعد موت الإنسان بدقة تصل إلى 78%.

وقالت صحيفة "ميترو" البريطانية إن "حاسبة العُمر" التي تتنبأ بموعد الوفاة تُسمى"Life2vec" وتعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الحاسبة يُمكنها أيضًا تحديد مقدار الأموال التي سيملكها المرء عندما يدركك الموت أخيرًا".

ووفق التقرير، فإن الابتكار الثوري طوره باحثون من الولايات المتحدة والدنمارك، حيث أدخلوا بيانات من السجلات الصحية والديموغرافية الدنماركية لستة ملايين شخص في النموذج الذي تمكن تبعًا لذلك من التنبؤ.

ويستخدم النموذج معلومات مثل الدخل والمهنة والسجلات الطبية لتحديد المدة التي سيعيشها الشخص.

وبينت الصحيفة أن الباحثين استخدموا (Life2vec) على مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عامًا، توفي نصفهم بين عامي 2016 و2020.

وقال الباحثون إن "Life2vec" تنبأت بمن سيموت، ومن سيعيش وبدقة مذهلة بلغت 78%.

وأشاروا إلى أنها "تمكنت من التنبؤ بنتائج اختبارات الشخصية بشكل أكثر دقة من النماذج المدربة خصيصًا لهذه المهمة".

ولكنهم أشاروا إلى أن "النموذج الذكي غير متاح حاليًّا للاستخدام من قبل الجمهور".