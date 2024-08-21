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بسبب "مقص".. إلغاء وتأجيل مئات الرحلات في مطار ياباني
منوعات
2024-08-21 | 08:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,485 مشاهدة
في حادثة غريبة، توقفت حركة الرحلات الجوية في أحد أكثر المطارات ازدحاما في اليابان مؤخرا، وذلك بسبب فقدان مقص من أحد المتاجر الموجودة بداخله.
وأدى القلق بشأن المقص، الذي فقد من متجر في منطقة انتظار المغادرة لرحلة داخلية، إلى تفتيش أمني لمدة ساعات في مطار "نيو شيتوس"، الذي يخدم منطقة سابورو في جزيرة هوكايدو الشمالية، حسب ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست".
وبحسب المطار، فقد تم إلغاء 36 رحلة جوية يوم 17 اب، وتأخير 201 رحلة أخرى وسط عمليات البحث، وكانت هناك مخاوف من أن يكون "إرهابي محتمل" قد أخذ المقص لاستخدامه كسلاح على متن طائرة.
وقال المطار إنه تم العثور على المقص في نهاية المطاف وتمكن من استئناف الرحلات الجوية.
وقال مشغلو مطار نيو شيتوس في بيان: "نحن ندرك أن الحادث وقع بسبب الافتقار إلى أنظمة الاستخدام والتخزين والإدارة المناسبة من قبل مستخدمي المتجر".
وأضافوا: "سنحقق في هذا الحادث ونحدد أسبابه ونمنع تكراره. كما سنؤكد مجددًا أن هذا الحادث قد يكون مرتبطًا بعملية اختطاف وهجوم إرهابي، وسنضمن أن يكون جميع موظفي المطار على دراية كاملة بأهمية الإدارة".
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن أولئك الذين اجتازوا بالفعل إجراءات الأمن اضطروا إلى المرور مرة أخرى، ما أدى إلى إنشاء طوابير طويلة، ما أحدث ربكة في المطار.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة نيكان سبورتس الوطنية بعد يومين من اختفاء المقص أنه تم العثور عليه من قبل عامل في نفس المتجر الذي اختفى منه، وتأخر الإعلان عن العثور على المقص لأن المطار كان بحاجة إلى تأكيد أنهما نفس زوج المقص المفقود.
المحرر
سعد أحمد
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