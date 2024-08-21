بريد "iOS 18".. إليك ابرز الميزات الجديدة القادمة هذا العام

السومرية نيوز – منوعات

كشفت شركة أبل عن أحد أكبر تحديثاتها لتطبيق "Mail"، التي تتضمن تصميمًا جديدًا بالكامل، وتحسينات عديدة.

وعلى الرغم من أن معظم الميزات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ليست موجودة بعد في الإصدار التجريبي، إلا أن أبل تقول حاليًا إننا يجب أن نتوقع كل شيء "في وقت لاحق من هذا العام".

وفي ما يلي سبع ميزات جديدة سنراها في بريد iOS 18:

التصنيف

من خلال المعالجة على الجهاز، سيصنف تطبيق البريد في "iOS 18" رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى فئات مختلفة.

وستقع المحادثات الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني الحساسة للوقت في الفئة الأساسية، ولكن هناك أيضًا المعاملات والتحديثات والعروض الترويجية.

وسيتم فرز أشياء مثل الإيصالات وتأكيدات الطلبات في المعاملات، وسيتم فرز النشرات الإخبارية وإشعارات وسائل التواصل الاجتماعي في التحديثات، بينما سيتم فرز الإعلانات والتسويق في العروض الترويجية.

وستكون هناك أيضًا علامة تبويب مع كل البريد، حيث يمكنك رؤية كل شيء بالترتيب الزمني.

أدوات الكتابة

على الرغم من أن هذه الميزة واسعة النطاق وليست خاصة بتطبيق البريد، إلا أن Apple تسلط الضوء بشكل خاص على أدوات الكتابة المستخدمة داخل تطبيق البريد.

وباستخدام أدوات الكتابة، يمكنك أن تطلب من "Apple Intelligence" مساعدتك في جعل البريد الإلكتروني يبدو أكثر ودية أو احترافية أو موجزًا.

ويمكنك أيضًا أن تطلب منه إنشاء نقاط رئيسية من النص الخاص بك أو مراجعته أو إعادة كتابته بالكامل.

ملخصات البريد الإلكتروني

وباستخدام "Apple Intelligence" في iOS 18.1، سيكون تطبيق البريد قادرًا على تقديم ملخص سريع لكل بريد إلكتروني على الفور من عرض القائمة؛ ما يوفر لك الوقت ويمنعك من فتح كل بريد إلكتروني على حدة إذا لم تكن بحاجة إلى ذلك.

يمكنك أيضًا رؤية ملخص أكثر تفصيلاً إذا قمت بالفعل بالنقر فوق البريد الإلكتروني، والذي سيظل أكثر إيجازًا من قراءة البريد الإلكتروني بالكامل.

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يضع تطبيق البريد الجديد أيضًا جميع رسائلك ذات الأولوية في الأعلى. وتعتبر رسالة البريد الإلكتروني ذات أولوية إذا كانت حساسة للوقت، مثل دعوة حدث أو تسجيل الوصول لرحلة أو إلغاء اجتماع.