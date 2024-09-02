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موتورولا وتكنو يكشفان عن عضلاتهما مع آيفون.. أبرز إطلاقات التكنولوجيا الكبرى في أيلول

منوعات

2024-09-02 | 13:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موتورولا وتكنو يكشفان عن عضلاتهما مع آيفون.. أبرز إطلاقات التكنولوجيا الكبرى في أيلول
751 مشاهدة

السومرية نيوز – واع
سيشهد شهر سبتمبر الحدث الأكثر انتظارًا لهذا العام، وهو إطلاق سلسلة أبل آيفون 16، ولكن لن تكون منتجات ابل فقط هي الوحيدة القادمة إلى الأسواق في أيلول.

ويخطط لاعبون مثل موتورولا وتكنو أيضًا لإظهار عضلاتهم بإطلاق هواتف Razr 50 وPhantom V Fold 2 وFlip 2 ، بينما تستعد Vivo أيضًا لعرض T3 Ultra.
 
لذلك دعونا نلقي نظرة على بعض أحداث الإطلاق التقنية الرئيسة المتوقعة التي ستحدث في أيلول 2024.
 
حدث أبل
 
ستطلق أبل سلسلة آيفون 16 في 9 ايلول.
 
وتتضمن التشكيلة المتوقعة آيفون 16 و16 بلس و16 برو و16 برو ماكس.
 
وهذا العام، ستقدم شركة أبل الذكاء الاصطناعي في السلسلة الجديدة، بينما يعد تضمين ChatGPT داخل سلسلة آيفون 16 موضوعًا آخر مثيرًا للاهتمام.
 
وسيتم أيضًا تقديم iOS 18 مع إطلاق سلسلة آيفون 16 الجديدة. على الرغم من أن التغييرات الرئيسة في سلسلة ايفون 16 الجديدة غير متوقعة، مع ذلك، سيتم إجراء تغييرات تدريجية مثل سطوع الشاشة المحسن.
 
ومن المتوقع أيضًا أن تأتي Apple Watch Series 10 مع سلسلة آيفون 16 الجديدة في أيلول.
 
هاتف موتورولا Razr 50
 
خلال شهر أيلول ستطلق موتورولا الهاتف القابل للطي Razr 50، الذي يأتي مع شاشة خارجية مقاس 3.6 بوصة مع سطوع يبلغ 1700 شمعة والمصنف أيضًا أنه ضد الماء.
 
وتحصل الشاشة على حماية Corning Gorilla Glass Victus، بينما يأتي الهاتف بلمسة نهائية من الجلد النباتي.
 
ويتميز Motorola Razr 50 بكاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابكسل إلى جانب مستشعر واسع النطاق يعمل أيضًا ككاميرا ماكرو، وبعدسة أمامية بدقة 32 ميغابكسل لصور السيلفي.
 
ويعمل الهاتف القابل للطي أيضًا بنظامي التشغيل Google Gemini وMoto ai لوظائف الذكاء الاصطناعي.
 
هاتف Vivo T3 Ultra
 
ستضيف Vivo هاتف T3 Ultra خلال شهر أيلول الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.
 
ومن المتوقع أن يكون Vivo T3 Ultra مقاوماً للماء، وسيأتي بمعالج MediaTek Dimensity 9200+ المحسن.
 
وتشير التسريبات إلى استخدام مستشعر سوني بدقة 50 ميغابكسل في T3 Ultra إلى جانب بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة.
 
ومن المتوقع إطلاق هذا الهاتف في الأسبوع الثاني من ايلول.
 
هواتف Tecno
 
من المتوقع أيضًا أن تطلق Tecno هاتفين قابلين للطي خلال شهر أيلول هما Phantom V Fold 2، Phantom V Flip 2.
 
ولم تكشف الشركة أي معلومات عن الهاتفين الجديدين، لكن بحسب المتابعين، سيكونان منافسين أساسيين لهواتف سامسونغ غالاكسي القابلة للطي التي تم إطلاقها مؤخرًا.

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