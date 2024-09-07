أفضل ميزات أندرويد 15

السومرية نيوز – منوعات

أعلنت شركة غوغل إطلاق أندرويد 15، الذي يجلب معه مجموعة من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة المستخدم بشكل كبير، وأحد أبرز هذه المزايا هو تعزيز التكامل مع الأجهزة الذكية الأخرى، ما يسمح للمستخدمين بإدارة أجهزتهم المختلفة بسلاسة من خلال هواتفهم الذكية.

ميزات أندرويد 15

أخيرًا، وصل الإصدار التالي من أندرويد 15 بمجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة التي تعزز الإنتاجية والخصوصية والأمان، وتوفر أداءً أكثر سلاسة.

ويمكنك تنزيل أندرويد الجديد من خلال تحديث نظام التشغيل، وإذا كنت لا تستطيع الانتظار، فقد تتمكن من تثبيت أندرويد 15 بيتا التجريبي، الذي يتيح لك فرصة إلقاء نظرة خاطفة على نظام التشغيل الجديد.

ولكن لن تتمكن من الخروج من برنامج الإصدار التجريبي دون إعادة ضبط المصنع، لذا تأكد من عمل نسخة احتياطية لهاتفك أولاً. يقدم أندرويد 15 العديد من الميزات الجديدة، وهذه أبرزها:

المساحة الخاصة

يشتمل أندرويد 15 على مساحة خاصة جديدة تمكنك من الاحتفاظ بالتطبيقات الحساسة منفصلة عن بقية تطبيقات هاتفك، سواء كنت تريد حماية بيانات الصحة أو تطبيقاتك المصرفية، فإن المساحة الخاصة تحافظ عليها بأمان خلف طبقة ثانية من المصادقة، محمية بنفس كلمة المرور التي تستخدمها لفتح قفل جهازك أو برقم تعريف شخصي بديل.

وعندما تُقْفَل المساحة الخاصة بك، تُخْفَى التطبيقات من عرض التطبيقات الحديثة والإشعارات والإعدادات والتطبيقات الأخرى. كما يمكنك في أي وقت مسح المساحة الخاصة بك تمامًا.

أوصاف صوتية محسنة للصور

يحتوي أندرويد على قارئ شاشة يسمى "TalkBack" للأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر، ويستخدم أندرويد 15 الذكاء الاصطناعي من جوجل لتحسين قدرة هذا القارئ على وصف الصور تقليديًا.

وكانت أوصاف الصور على مواقع الويب تقتصر على أي شيء أُدْخِل في حقل النص البديل، لكن الذكاء الاصطناعي من غوغل يمكنه الآن تحليل الصور ووصفها بمزيد من التفصيل.

وتعمل هذه الميزة الجديدة أيضًا مع الصور الموجودة في ألبوم الكاميرا أو صور وسائل التواصل الاجتماعي أو الصور الموجودة في الرسائل النصية.

نظام تنبيه الزلازل

سيتلقى مستخدمو أندرويد تحذيرات قد تنقذ حياتهم بشأن الوشيكة، حيث يستخدم أندرويد 15 تقنية الكشف عن الزلازل التي يُحْصَل عليها من الجمهور، وتتضمن هذه الميزة الجديدة أيضًا نصائح حول ما يجب فعله في أعقاب الزلزال.

خرائط بلا اتصال بالإنترنت

إذا كان لديك ساعة ذكية تعمل بنظام "Wear OS"، متصلة بهاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، يمكنك الآن الوصول إلى بلا اتصال بالإنترنت عبر تنزيل أي خريطة لمعرفة الاتجاهات على ساعتك.

تسجيل الشاشة الجزئي

وبدلاً من تسجيل أو مشاركة شاشتك بالكامل، يسمح أندرويد 15 بمشاركة تطبيق فردي دون الكشف عن بقية شاشتك أو الإشعارات الواردة. كما تُخْفَى عمليات تسجيل الدخول وكلمات المرور تلقائيًا عن المشاهدين من بُعد.

حظر التطبيقات الضارة

تجعل العديد من التحديثات في أندرويد 15 الحياة أكثر صعوبة للتطبيقات الضارة، إذ لا يمكنها بعد الآن الاختباء خلف تطبيقات أخرى والعمل خلف الكواليس، ما يساعد في الحفاظ على سلامة وأمان المستخدمين.

اهتزازات محسّنة

يتيح أندرويد 15 تشغيل اهتزازات لوحة المفاتيح أو وقف تشغيلها على مستوى النظام، بدلاً من الاضطرار إلى التعمق في إعدادات لوحة المفاتيح. بالإضافة إلى ذلك، يقدم أندرويد 15 أيضًا طرق اهتزاز جديدة تتيح للمستخدمين التمييز بين أنواع مختلفة من الاهتزازات دون الحاجة إلى النظر إلى الشاشة.

كاميرا أفضل

هناك تحسينان مهمان لتطبيق الكاميرا في أندرويد 15، أولاً: تعمل ميزة "Low Light Boost" على توفير معاينات أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، بحيث يمكنك التقاط لقطات ليلية أفضل ومسح رموز الاستجابة السريعة عندما يكون الضوء محدودًا.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك خيارات جديدة لتطبيق الكاميرا تمنحك تحكمًا أدق في الفلاش حتى تتمكن من ضبط شدة الفلاشات الفردية ووضع الفلاش المستمر.

حماية من الاحتيال والنصب

هناك العديد من التحديثات في أندرويد 15 تهدف مباشرة إلى إحباط المحتالين والمخادعين. تستخدم غوغل الذكاء الاصطناعي للبحث عن السلوك المشبوه والإبلاغ عنه. على سبيل المثال، الرسائل التي تحتوي على كلمات مرور لمرة واحدة، تُستخدم عادةً في المصادقة الثنائية، أصبحت الآن مخفية عن نظام الإشعارات، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة.

عمر بطارية أفضل

تأتي تحديثات أندرويد دائمًا مع تحسينات على الكفاءة التي يجب أن يكون لها تأثير إيجابي على عمر البطارية، مع أندرويد 15. تفرض جوجل قيودًا على التطبيقات التي تظل تعمل في حالة نشطة.

حماية محسنة من السرقة

ستأتي العديد من الضمانات الجديدة لنظام أندرويد 15 لردع اللصوص، مثل القفل التلقائي عندما يخطف شخص ما هاتفك، بالإضافة إلى خيارات القفل عن بُعد في الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10 وما فوق.

ولكن تحديث حماية إعادة ضبط المصنع، الذي يمنع اللصوص من إعادة ضبط الجهاز المسروق دون معرفة جهازك أو بيانات اعتماد حساب جوجل، موجود فقط في أندرويد 15.