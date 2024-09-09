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هكذا تحمي التكنولوجيا منزلك أثناء غيابك عنه
منوعات
2024-09-09 | 12:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
238 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
لا يختلف اثنان أن الطريقة الأساسية التي نحمي بها منزلنا هي عدم نشر حقيقة أننا بعيدون في إجازة، غير أن هناك بدائل تقنية يمكن اللجوء إليها لحماية منزلك.
وقد يترتب على نشر خططك للإجازة، أو صور عطلتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي عواقب وخيمة، ولا سيما إذا نشرتها وأنت على بعد مئات إن لم يكن آلاف الكيلومترات عن المنزل.
وتاليًا بعض النصائح المفيدة لجعل منزلك أقل جاذبية لأولئك الذين يبحثون عن فرصة لسرقته:
نظام إنذار منزلي ذكي
إذا لم يكن لديك بالفعل نظام إنذار مثبت بواسطة محترفين، فإن بعض الأجهزة التي يمكنك تركيبها بنفسك هي طريقة رائعة لتوفير راحة البال، مثل أجهزة الاستشعار وأجهزة الإنذار الصوتية والمراقبة المباشرة.
ويمكنك أيضًا شراء جرس باب مع كاميرا ومستشعر، ووضع كاميرا تغطي الحديقة الخلفية وكاميرا خارجية للممر الرئيسي للمنزل.
واحرص على أن كل نقطة دخول إلى المنزل مغطاة باستجابات وتنبيهات آلية لاكتشاف الحركة، علمًا بأن القدرة على جلب هاتفك وإجراء فحص سريع للمنزل بين الحين والآخر هي طريقة رائعة للاستمتاع بعطلتك دون القلق بشأن ما سيحدث.
تظاهر بأنك في المنزل
تعتبر المصابيح الذكية المتصلة ممتازة لتشغيل وإطفاء الأضواء دون تحريك إصبعك، لكنها يمكن أن تخلق أيضًا وهمًا بأنك في المنزل، كما يمكن استخدام توقيتات مختلفة لكل يوم لجعل الأمر يبدو وكأن الأضواء يتم تشغيلها وإطفاؤها يدويًّا.
وتعتبر المؤقتات الميكانيكية جيدة للالتزام بميزانية منخفضة، لكنها لا توفر تباينًا في التوقيت لكل يوم؛ لأنها ستقوم في الوقت المحدد بتشغيل الضوء أو إيقاف تشغيله، الأمر الذي يمكن كشفه تلقائيًّا من قبل أي شخص يراقب العقار.
لكن يمكن دمج تقنيات المنزل الذكي في هذا النهج، بما في ذلك الستائر الآلية للمساعدة في تكوين فكرة وجود شخص ما في المنزل.
كذلك، إن المقابس الذكية هي إضافة قوية أخرى للمنزل، يمكنها التعامل مع مهام مختلفة، مثل تدوير الطاقة في منتصف الليل لمصباح معين ظاهر للخارج، ما يوحي بوجود شخص في المنزل.
إخطار الأشخاص الموثوق بهم
لا يمكن للتكنولوجيا حل كل شيء، فحتى مع وجود عدد لا يحصى من الكاميرات وأجهزة الاستشعار النشطة المتصلة بالإنترنت، ما زالت فكرة دعوة شخص موثوق للحضور، والتأكد من أن كل شيء على ما يرام، قادرة على إحداث العجائب.
والسبب أنه لا يجب القلق فقط من اقتحام شخص ما لمنزلك، بل قد ينفجر أنبوب مياه على سبيل المثال، فإذا لم يكن لديك مراقبة داخلية أو أجهزة إنذار دخان متصلة أو بعض الأجهزة الأخرى التي تراقب كل جانب من جوانب منزلك، فلا شيء يضاهي شخصًا موثوقًا لإلقاء نظرة على منزلك.
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