ماذا تعرف عن Apple Airpods الجديدة؟

السومرية نيوز – منوعات

كشف مؤتمر شركة أبل ليلة الاثنين، عن الجيل الجديد من سماعات أبل بالفئة الرابعة، والتي لم تبهر المتابعين كثيرا بسبب تشابهها بسابقتها.

وأعلنت أبل عن سلسلة Apple Airpods 4 الجديدة، والتي سيبلغ سعرها 130 دولارا وستتوفر في الأسواق بدءا من 20 ايلول الجاري.

كما ستتوفر نسخة جديدة بسعر 180 دولارا، وهي سماعات بخاصية عزل الصوت المحيط بشكل تفاعلي.

الميزات الجديدة

-تمتلك السماعات عناصر تحكم جديدة وأكثر مرونة لتشغيل وإيقاف الموسيقى وكتم المكالمات.

-تستخدم السماعات شاحن بطارية من نوع USB-C وتوفر عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

-هناك نموذجان، أحدهما يوفر خاصية إلغاء الضوضاء التفاعلي. كما أنه يضيف وضع الشفافية حتى تتمكن من سماع الضوضاء المحيطة من حولك.

-سيؤدي الوعي بالمحادثة إلى خفض مستوى الصوت عند بدء التحدث إلى شخص ما.

-ستتضمن علبة AirPods 4 الأكثر تقدما الشحن اللاسلكي.

وتقول أبل إن هذه النسخة هي الأكثر راحة للاستخدام، من بين سماعاتها السابقة.