أمراض تتفاقم في الخريف

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يزداد في فصل الخريف خطر الإصابة بالأمراض المعدية، حيث تنشط العمليات الالتهابية في الجسم، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي- التهاب المعدة، متلازمة القولون العصبي.

وتشير أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، إلى أنه "بالإضافة إلى الأمراض المعدية، يؤثر الإجهاد بسبب الظروف المتغيرة وصعوبة التكيف مع الدراسة والعمل بعد فترة الإجازات الصيفية".

وتقول: "يساهم الإجهاد والاكتئاب في زيادة أعراض متلازمة القولون العصبي. أي يمكن أن تتأثر حالة الجهاز الهضمي بالعادات الغذائية تتغير من موسم إلى آخر".

ووفقا لها، مع بداية برودة الطقس تقل حركة الناس لأنهم يستخدمون في تنقلاتهم وسائط النقل وليس المشي على الأقدام.

وأكدت ان "ذلك يؤثر سلبا على عمل الجهاز الهضمي، لأنه يسبب ضعف حركة الأمعاء، ما يؤدي إلى تزايد خطر الإصابة بالإمساك".

وأضافت ان "هناك رأي سائد مفاده، أن قرحة المعدة تتفاقم في الخريف. ولكن من الناحية الإحصائية هذا غير صحيح تماما. لأن الدراسات تشير إلى أن قرحة المعدة تنشط طوال العام، وأن نتائج بعض الدراسات أظهرت أن قرحة المعدة تتفاقم في الشتاء والربيع أكثر مما في الخريف".