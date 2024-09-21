يؤخذ عبر فتحة الانف.. علاج منزلي للإنفلونزا ولكن

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500734-638625285016859946.png
يؤخذ عبر فتحة الانف.. علاج منزلي للإنفلونزا ولكن
منوعات
2024-09-21 | 11:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,074 مشاهدة
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أول لقاح للإنفلونزا يمكن استخدامه في المنزل، وهو عبارة عن بخاخ أنفي سيتمكن المستهلكون الذين لديهم وصفة طبية من طلبه عبر الإنترنت بدءا من العام المقبل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الشركة المصنعة للقاح، أسترازينيكا، إنها ستوفر اللقاح لصيدلية إلكترونية تابعة لطرف ثالث حيث يمكن للأشخاص الخضوع لتقييم لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين لاستخدامه.
بعد ذلك، تعمد الصيدلية لتقييم أهلية المرضى وتقرر ما إذا كان بإمكانهم استخدام اللقاح.
وتتلخص آلية الحصول على اللقاح عبر رش
جرعة
واحدة فقط في كل فتحة أنف.
وتتراوح التكلفة الحالية للقاح "فلوميست" بدون تأمين صحي بين 35 و45 دولارا، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لديهم تأمين، يكون اللقاح مجانيا.
ويقول خبراء الصحة إن سهولة استخدام بخاخ "فلوميست" قد تؤدي لزيادة معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا.
وعلى الرغم من أن "فلوميست" هو اللقاح الوحيد الذي يعطى عبر الأنف، إلا أنه ليس جديدا، فقد كانت إدارة الغذاء والدواء قد وافقت
عليه
في عام 2003 للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 49 عاما قبل
توسيع
الأهلية في عام 2007 لتشمل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عامين.
ويمكن للأشخاص المؤهلين الحصول على اللقاح بواسطة مقدمي الرعاية الطبية، ولكن إذا اختاروا القيام
بذلك
في المنزل، فيجب أن يكون عمر الشخص الذي يقدمه 18 عاما أو أكثر.
ويؤكد الخبراء أن الأشخاص الذين يخافون من الحقن قد يستفيدون بشكل خاص من توفر نسخة رذاذ الأنف من لقاح الأنفلونزا
التي
يمكن الحصول عليها في
المنزل
.
ويقول طبيب الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة ييل سكوت روبرتس إن "العديد من الأشخاص الذين يخافون من الحقن سيكونون قادرين على الحصول على التطعيم بطريقة أسهل بكثير".
وبحسب الدراسات فإن لقاح الإنفلوانزا، سواء الذي يؤخذ عن طريق الحقن أو عبر رذاذ الأنف، لهما فعالية مماثلة.
ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين لديهم حالات طبية معينة، لا يزالون غير مؤهلين لتلقي اللقاح، لإنهم قد يكونون عرضة لآثار جانبية سلبية.
وتعتبر الأنفلونزا الموسمية شديدة العدوى حيث تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما بين 4900 إلى 51000 شخص توفوا سنويا نتيجة الإصابة بها بين عامي 2010 و2023.
وفي العامين الماضيين، ظلت معدلات التطعيم ضد الأنفلونزا متشابهة نسبيا، ولكنها كانت أقل مما كانت
عليه
خلال الفترة 2020-2021،
التي
شهدت ذروة جائحة
كورونا
.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
علاج منزلي
انفلونزا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خلال 20 يومًا الماضية.. العراق خسر مبلغا يكفي لبناء محطة كهربائية جديدة أو مجمع سكني فخم
خاص السومرية
30.98%
03:02 | 2024-09-20
خلال 20 يومًا الماضية.. العراق خسر مبلغا يكفي لبناء محطة كهربائية جديدة أو مجمع سكني فخم
03:02 | 2024-09-20
بغداد.. القوات الامنية تغلق اشهر مقهى شعبي بالكرادة
أمن
26.83%
18:31 | 2024-09-19
بغداد.. القوات الامنية تغلق اشهر مقهى شعبي بالكرادة
18:31 | 2024-09-19
من هو "يغيت" الذي قتل في العراق أمس؟
أمن
23.91%
04:38 | 2024-09-20
من هو "يغيت" الذي قتل في العراق أمس؟
04:38 | 2024-09-20
رواتب شهرية تصل الى 800 الف دينار لهذه الفئة
محليات
18.28%
02:27 | 2024-09-20
رواتب شهرية تصل الى 800 الف دينار لهذه الفئة
02:27 | 2024-09-20
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
الأكثر مشاهدة
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
اخترنا لك
"نصف الكرة الأرضية" يودع فصل الصيف
12:41 | 2024-09-21
حاسوب لوحي محمول من هواوي بمواصفات منافسة
06:29 | 2024-09-21
صناعة معدن قادر على الالتئام الذاتي
03:18 | 2024-09-21
مع بداية الخريف: تغييرات في مواقع الكواكب... رومانسية للأبراج المائية!
01:30 | 2024-09-21
رومانسية وحب بين رحمة رياض وألكسندر علوم في فيديو كليب "الله لا يحرمني" والجمهور في حالة إندهاش!
14:24 | 2024-09-20
صراع تركي ـ ألماني بسبب "الشاورما".. ما علاقة المفوضية الأوروبية؟
12:07 | 2024-09-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.