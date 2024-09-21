"نصف الكرة الأرضية" يودع فصل الصيف

وقال أبو زاهرة، إنه يجب معرفة أن دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات ستنخفض بشكل مباشر، ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، حيثُ تنخفض درجات تدريجياً وتصبح واضحة خلال شهر المقبل.وأشار إلى أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.