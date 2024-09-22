عمرها 200 عام.. العثور على رسالة تركها عالم آثار في زجاجة

ووجد الفريق القارورة مع الرسالة بداخلها، والتي ما تزال ملفوفة بدقة في الداخل، مدفونة في وعاء في قرية غالية (نسبة إلى الغال) قديمة كانوا يستكشفونها.وتمت كتابة الرسالة بواسطة عالم الآثار بي جي فيريت، الذي كتب أنه نظم حفريات في موقع Cité de Limes في يناير 1825، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وجاء في الرسالة: "قام بي جي فيريت، وهو من مواليد دييب وعضو في العديد من الجمعيات الفكرية، بإجراء حفريات هنا في الثاني 1825. يواصل تحقيقاته في هذه المنطقة الشاسعة المعروفة باسم Cité de Limes أو معسكر قيصر".ونشرت المدينة دعمت الحفريات الواقعة في نورماندي، صورة للآثار على صفحتها على "فيسبوك".وقال غيوم بلونديل، الخدمة الأثرية في الأوروبي، للصحيفة: "كانت لحظة سحرية تماما. كنا نعلم أنه كانت هناك حفريات هنا في الماضي، ولكن العثور على هذه الرسالة تعود إلى 200 عام .. كان مفاجأة بالكامل".مضيفا: "في بعض الأحيان ترى هذه الكبسولات الزمنية يتركها النجارون وراءهم عندما يبنون المنازل. لكن هذا نادر جدا في علم الآثار. ويفضل معظم علماء الآثار الاعتقاد بأنه لن يأتي أحد بعدهم لأنهم قاموا بكل العمل".وأكدت السجلات البلدية أن فيريت أجرى أول حفر في الموقع قبل 200 عام.وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية فإن أقدم رسالة في زجاجة تم العثور عليها على الإطلاق كان عمرها 131 عاما و223 يوما عندما تم اكتشافها، حيث عثر الأستراليان تونيا وكيم إيلمان على الرسالة في 21 الثاني 2018، في جزيرة ويدج، أستراليا.