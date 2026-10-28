طريقة بسيطة لإطالة العمر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فانس يبعث برسالة إلى رضائي بتوجيه من ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-580031-639287881651000169.png
طريقة بسيطة لإطالة العمر
منوعات
2026-10-28 | 08:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
531 شوهد
اكتشف باحثون من جامعة علوم الحياة والتكنولوجيا في
النرويج
، بمدينة
تروندهايم
، أن الأشخاص الذين يمشون بوتيرة أسرع أقل عرضة للوفاة لأي سبب.
وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أنه وفقا للباحثين، ترتبط سرعة وتواتر الخطوات ارتباطا وثيقا بالوفاة لأي سبب، حتى بعد تعديل عدد الخطوات اليومية.
ولإجراء الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 4000 موظف حكومي بريطاني شاركوا في مسح صحي أُطلق في أواخر ثمانينيات
القرن
الماضي. وكان متوسط أعمارهم آنذاك حوالي 69 عاما. وخضع المشاركون لفحوصات سريرية كل 4-5 سنوات. وفي عامي 2012 و2013، قيست سرعة مشيهم أيضا، باستخدام جهاز لتتبع عدد الخطوات في الدقيقة أثناء المشي.
وأظهرت الدراسة أن زيادة سرعة المشي ترتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 23 بالمئة خلال فترة الدراسة، بينما يرتبط تكرر الخطوات بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 17 بالمئة.
ووفقا للدكتور ثيودور سترينج، رئيس
قسم الطب
في
مستشفى جامعة
نورث ستاتن آيلاند بمدينة
نيويورك
، قد يكون هناك العديد من الأسباب.
ويقول في حديث لمجلة Medical Xpress : "يشير المشي بسرعة أكبر إلى أن عدد الأمراض المزمنة التي يعاني منها الشخص قليل. لأنه عندما تتدهور
الصحة
، قد تكون سرعة المشي من أوائل المؤشرات الوظيفية التي تتراجع. أي طبيا من المرجح أن ترتبط سرعة المشي العالية بصحة أفضل. وعندما يفقدها الشخص، يزداد خطر السقوط والضعف والتدهور المعرفي، وفي النهاية، زيادة معدل الإصابة بالأمراض والوفاة".
وينصح الراغبين في زيادة سرعة مشيهم، بالبدء بسرعة مريحة ثم زيادة عدد الخطوات في الدقيقة تدريجيا.
ويقول: "الخطوات القصيرة ربما تكون أكثر أمانا من الخطوات الطويلة من حيث خطر التعثر. ومن المهم الحفاظ على وضعية صحيحة للجسم - على الشخص أن يقف مستقيما، ويرجع كتفيه للخلف، والاسترخاء، وتحريك الذراعين أثناء المشي".
ويؤكد الطبيب، ليس من الضروري المشي 10 آلاف خطوة يوميا.
ويقول: "أنصح الشخص بالبدء من مكانه، وتتبع عدد خطواته الحالي لبضعة أيام. بعد ذلك يمكن زيادتها إلى 5-6 آلاف خطوة، ثم محاولة الوصول إلى 7- 8 آلاف خطوة يوميا. وإذا كان لديه الوقت والفرصة والموارد للوصول إلى 10آلاف خطوة، فهذا رائع. لكنني أعتقد أن الوصول إلى 7-8 آلاف خطوة هو الهدف الذي يجب أن يسعى إليه الشخص".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
عادات منزلية بسيطة لتلافي "حرقة المعدة"
10:30 | 2026-09-09
حيلة بسيطة لضبط سكر الدم
12:45 | 2026-08-12
مقابل 5 آلاف دولار.. شركة تتيح تجميد الخلايا المناعية للمهتمين بإطالة العمر
13:02 | 2026-10-16
الإعمار تحدد موعد إنجاز طريق بغداد - كربلاء
10:57 | 2026-09-12
طريقة
اطالة العمر
مدينة نيويورك
مستشفى جامعة
تروندهايم
قسم الطب
النرويج
نيويورك
المرج
الصحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب العلم الأمريكي.. مكتب القائد العام يقرر إقالة أربعة ضباط في وزارة الداخلية
أمن
36.37%
03:30 | 2026-10-28
بسبب العلم الأمريكي.. مكتب القائد العام يقرر إقالة أربعة ضباط في وزارة الداخلية
03:30 | 2026-10-28
أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
28.45%
09:59 | 2026-10-27
أسعار صرف الدولار في العراق
09:59 | 2026-10-27
بيان جديد من الرافدين بشان التقديم على السلف
محليات
23.63%
01:38 | 2026-10-28
بيان جديد من الرافدين بشان التقديم على السلف
01:38 | 2026-10-28
انفجارات لم تعرف طبيعتها في بغداد
أمن
11.55%
07:08 | 2026-10-27
انفجارات لم تعرف طبيعتها في بغداد
07:08 | 2026-10-27
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2026 | 2026
14:30 | 2026-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2026 | 2026
14:30 | 2026-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-28
Live Talk
بناء ثقة المرأة بنفسها - الحلقة ١٤٤ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-28
Live Talk
بناء ثقة المرأة بنفسها - الحلقة ١٤٤ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-28
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-28
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-28
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
08:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
08:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
03:30 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
03:30 | 2026-10-27
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
01:30 | 2026-10-26
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
01:30 | 2026-10-26
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2026 | 2026
14:30 | 2026-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2026 | 2026
14:30 | 2026-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-28
Live Talk
بناء ثقة المرأة بنفسها - الحلقة ١٤٤ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-28
Live Talk
بناء ثقة المرأة بنفسها - الحلقة ١٤٤ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-28
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-28
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-28
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
08:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
08:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
03:30 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
03:30 | 2026-10-27
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
01:30 | 2026-10-26
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
01:30 | 2026-10-26
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
اخترنا لك
مواد في هذه الثمار تساعد بمحاربة السرطان
10:01 | 2026-10-28
ضربة لهواتف آيفون ديو.. تشقق شاشات وفتح تحقيق
05:50 | 2026-10-27
آبل تحدث نقلة نوعية في عالم حواسب آيباد الصغيرة
01:31 | 2026-10-27
Redmagic تعلن عن واحدة من أفضل الشاشات لمحبي ألعاب الفيديو
01:28 | 2026-10-27
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد شرب القهوة؟
13:16 | 2026-10-26
معدن سام يتسلل إلى جسمك.. احذر هذه المنتجات المنزلية
12:52 | 2026-10-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.