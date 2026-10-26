معدن سام يتسلل إلى جسمك.. احذر هذه المنتجات المنزلية

وحذّر الدكتور راكيش شارما، من مركز "MOC" لرعاية مرضى من مصادر غير متوقعة للتعرض للرصاص، تشمل بعض مستحضرات التجميل، وأواني الطهي، والتوابل، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى جودة المنتجات المستخدمة داخل المنزل.وأوضح شارما، في تصريحات لمجلة "إتش تي لايف ستايل"، أن خطورة الرصاص تكمن في إمكانية دخوله الجسم عبر الطعام، والماء، والغبار الملوث، دون ظهور أعراض واضحة في المراحل الأولى.الكحل ومستحضرات تجميل العيونوأشار الطبيب إلى أن بعض أنواع الكحل التقليدي، بما فيها منتجات "الكاجال" و"السورما"، قد تحتوي على تركيزات مرتفعة من الرصاص، ما يجعل استخدامها مصدرًا محتملًا للتعرض لهذا .وتزداد المخاطر لدى الأطفال، سواء عند وضع هذه المستحضرات مباشرة على أعينهم أو انتقال بقاياها إليهم عبر ملامسة أيدي البالغين.أواني الطهي والتوابلوحذّر شارما من بعض أواني الطهي المستوردة المصنوعة من الألومنيوم، والنحاس الأصفر، وسبائك المعادن، والتي قد تطلق الرصاص أثناء إعداد الطعام.كما لفت إلى أن بعض الأواني الخزفية المزخرفة قد تحتوي على طلاءات يدخل الرصاص في تركيبها، ما يستدعي التأكد من صلاحيتها للطهي وحفظ الأطعمة.وتشمل مصادر التعرض المحتملة أيضًا التوابل الملوثة، وبعض المستحضرات العشبية، والدهانات القديمة المتقشرة، والغبار الناتج عن أعمال الترميم، إضافة إلى المياه التي تمر عبر أنابيب تحتوي على الرصاص.وأكد أن وجود الرصاص لا يمكن اكتشافه بمجرد فحص لون المنتج أو رائحته أو مذاقه.هل يسبب الرصاص السرطان؟وأوضح شارما أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تصنف مركبات الرصاص غير العضوية ضمن المواد التي يُحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان.لكن هذا التصنيف لا يعني أن استخدام أي منتج منزلي يحتوي على الرصاص يؤدي بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان، إذ تتوقف المخاطر على مستوى التعرض ومدته.وشدد على أن أضرار الرصاص لا تقتصر على المخاطر السرطانية المحتملة، بل تشمل تأثيرات مؤكدة في الجهاز العصبي، والكلى، والقلب، والأوعية الدموية.ويُعد الأطفال الأكثر عرضة لتأثيراته، إذ قد يؤدي التعرض له إلى اضطرابات في النمو والتطور العصبي حتى دون ظهور أعراض واضحة.وتؤكد العالمية أنه لا يوجد مستوى معروف من التعرض للرصاص يمكن اعتباره آمنًا تمامًا، ما يجعل الوقاية، وتقليل مصادر التعرض داخل المنازل، أمرًا بالغ الأهمية.