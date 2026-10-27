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آبل تحدث نقلة نوعية في عالم حواسب آيباد الصغيرة
منوعات
2026-10-27 | 01:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
208 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
أعلنت آبل عن جهاز
ipad mini
الجديد، واصفة إياه بأنه التحديث الأهم في تاريخ هذه السلسلة من الحواسب اللوحية.
ويحتفظ الجهاز اللوحي بتصميمه المدمج، ولكنه يتميز بشاشة أكبر، ومنصة معالجة أقوى، وكاميرات جديدة، وقدرات ذكاء اصطناعي محسّنة.
ويتميز الحاسب بشاشة Super Retina XDR OLED بمقاس 8.5 بوصة، بحواف رقيقة، نسبة تباين تبلغ 2,000,000:1، وتدعم نطاق ألوان P3، وتتميز بسطوع يصل إلى 1200 nits، ومحمية بطبقة نانوية خاصة لتقليل التوهج.
ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج A20 Pro، المصنّع بتقنية 2 نانومتر، وهي نفس التقنية المستخدمة في سلسلة
iphone
18 Pro، وبحسب آبل ارتفع أداء وحدة المعالجة المركزية في هذا الحاسب بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالجيل السابق من
ipad mini
، كما ارتفع أداء الرسومات بنسبة تصل إلى 2.7 ضعف.
كما تحتوي كل وحدة معالجة رسومية في الجهاز الآن على مُسرِّع عصبي خاص بها لتسريع مهام
الذكاء الاصطناعي
، ووفقا لآبل ارتفع الأداء في هذه المهام بنسبة تصل إلى 4.5 ضعف.
وزوّد الحاسب أيضا بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، تدعم ميزة Center Stage التي تُبقي المستخدم تلقائيا في إطار الصورة أثناء مكالمات الفيديو، وتستطيع الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغابيكسل من تسجيل فيديو 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.
يعمل جهاز iPad
mini
الجديد بنظام iPadOS 27، الذي يتضمن ميزات Apple Intelligence المُحسّنة ومساعد
siri
الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
يتوافق الجهاز اللوحي مع قلم Apple Pencil Pro وقلم Apple Pencil، وحصلت بعض نماذجه على تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
ويبدأ الحجز المسبق لجهاز iPad mini الجديد في 28 أكتوبر في 36 دولة، منها
الولايات المتحدة
، ومن المفترض أن بدأ العملاء باستلام أجزتهم في 6
نوفمبر
.
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