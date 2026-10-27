‏Redmagic تعلن عن واحدة من أفضل الشاشات لمحبي ألعاب الفيديو

وحصلت الشاشة على تقنية LED، وأضاف المطورون دعما لـ 5184 منطقة تعتيم قابلة للتحكم بها بشكل مستقل، وهو من أعلى المعدلات بين شاشات Mini LED المتوفرة حاليا في السوق.وتدعم الشاشة وضعَي تشغيل: دقة 5K بمعدل تحديث 180 ، ودقة 2K بمعدل تحديث 330 هرتز، ويتيح ذلك للمستخدمين التبديل بين دقة أعلى ومعدلات تحديث مختلفة حسب اللعبة، ويُزعم أن ذروة السطوع فيها في وضع HDR تبلغ 1400 nits.وصنع هيكلها من الألمنيوم وحصلت على تصميم أنيق ومميز، وأضاف إليها المطورون دعم تقنية المسح التدريجي للإضاءة الخلفية، ما يقلل من تشوش الصورة وجعل اللقطات واضحة في المشاهد المتحركة.وهذه ليست المحاولة الأولى لـ Redmagic لإطلاق شاشة بأكثر من 5000 منطقة تعتيم محلي، ففي 2023 كشفت العلامة التجارية عن GM001S، شاشة Mini LED مقاس 27 بوصة تدعم دقة 4K ومعدل تحديث 160 هرتز و5088 منطقة تعتيم محلي، وفي الشاشة الجديدة زاد عدد مناطق التعتيم المحلي بمقدار 96 فقط، أي بنحو 1.9% تقريبا، والتغييرات الرئيسية هي رفع الدقة من 4K إلى 5K، وزيادة معدل التحديث إلى 180 هرتز، مع تردد 330 هيرتز لدقة 2K.ومن المفترض أن تطرح هذه الشاشة في الأسواق العالمية في المقبل، بأسعار تبدأ من 970 دولارا تقريبا.