ضربة لهواتف آيفون ديو.. تشقق شاشات وفتح تحقيق

وأقرت شركة أبل بالمشكلة أخيرًا، بعدما ظهرت في أجهزة يمتلكها المستخدمون، وكذلك في بعض الوحدات المخصصة للعرض داخل المتاجر.وأكدت الشركة أن العطل لا يصيب جميع أجهزة آيفون ، مشيرة إلى أن الوحدات المتضررة تميل إلى إظهار المشكلة في وقت مبكر من الاستخدام.وفي بيان نقلته وكالة "بلومبرغ"، أوضحت "أبل" أن المستخدمين الذين يواجهون مشكلات في شاشة الهاتف ينبغي لهم التواصل مع خدمة AppleCare للحصول على جهاز بديل.ما سبب تشقق شاشة Duo؟أفاد مستخدمون حصلوا على الهاتف في الأيام الأولى من طرحه بأنهم لاحظوا ظهور خطوط رأسية وأفقية من البكسلات التالفة، بعد سماع صوت يشبه التشقق، أعقبته صعوبات في فتح الهاتف وإغلاقه عند المفصلة.وفي المقابل، يبدو أن الشاشة الخارجية للهاتف تستمر في العمل بصورة طبيعية، ما عزز الشكوك بشأن وجود مشكلة مرتبطة بالشاشة الداخلية القابلة للطي أو بآلية المفصلة.وتشير تحليلات أجرتها جهات مستقلة إلى احتمال أن تكون المفصلة هي السبب وراء المشكلة.فقد أخضع فريق موقع "iFixit" الهاتف القابل للطي لعملية تفكيك وفحص تفصيلية، في محاولة لتحديد مصدر العطل.وأظهرت نتائج الفحص أن الشاشة الداخلية المرنة قد تتعرض للكسر في المنطقة الواقعة بين الدعامة المركزية للمفصلة والكابل الموجود أسفلها.ووفقًا لهذا التفسير، قد لا ينخفض قضيب الدعم المركزي بالكامل عند طي الهاتف، ما يجعله يضغط على الشاشة الداخلية.ومع تكرار الضغط، تتعرض لوحة الشاشة لإجهاد إضافي قد يؤدي إلى تشققها وظهور خطوط البكسلات التالفة.لكن مستخدمًا آخر أفاد بأن إحدى الوصلات الحلقية في آلية المفصلة انكسرت في هاتفه، معتقدًا أن هذا الكسر هو الذي تسبب في تلف الشاشة.ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحالتان ناتجتين عن السبب نفسه."أبل" تلتزم باستبدال الأجهزة المتضررةحتى الآن، لم تقدم أبل تفسيرًا تقنيًا يوضح سبب تعرض عدد محدود من أجهزة iPhone Duo لهذا العطل، كما لم تكشف عن حجم الأجهزة المتأثرة أو ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بخلل في التصنيع أو التصميم.وبناءً على المعلومات المتاحة، فإن الإجراء الذي أعلنته الشركة يتمثل في استبدال أجهزة iPhone Duo التي تعاني من تشقق الشاشة، عبر التواصل مع خدمة AppleCare.ومع ذلك، قد يواجه المستخدمون فترات انتظار طويلة للحصول على أجهزة بديلة، في ظل محدودية المعروض من الهاتف في المتاجر منذ بداية طرحه.ولا تزال الأسباب الفنية الدقيقة وراء المشكلة غير محسومة، في انتظار مزيد من التوضيحات من "أبل" أو ظهور نتائج فحوص إضافية للأجهزة المتضررة.