لتجنب إزعاج الإعلانات.. "يوتيوب" يقدم ميزة جديدة

نيوز – منوعات

أطلق موقع يوتيوب ميزة إعلانية تحمل اسم Pause Ads، تظهر فيها الاعلانات عندما يوقف المستخدمون مقطع فيديو مؤقتًا.

ويزعم يوتيوب أن تنسيق الإعلان الجديد هذا مصمم لتقديم تجربة أقل إزعاجًا.

وأبدى عدد من المعلنين اهتمامًا قويًا بهذه الميزة، مما أدى إلى إطلاقها على نطاق أوسع.

أثبتت نجاحها

تم تجربة هذه الميزة في البداية عام 2023 مع مجموعة محدودة من المعلنين، وأثبتت نجاحها، مما دفع موقع يوتيوب إلى توسيعها عبر المنصة. وتسمح إعلانات الإيقاف المؤقت للعلامات التجارية بالتفاعل مع المشاهدين أثناء لحظات عدم النشاط، وخاصة على أجهزة التلفزيون الذكية، حيث قد لا تكون الإعلانات التقليدية فعالة بالقدر نفسه. وأشارت يوتيوب أنه نظرًا لأنها رأت الاستجابة القوية من المعلن والمشاهد، لذا طرحت ميزة إعلانات الإيقاف المؤقت على نطاق واسع للجميع.

تجربة أقل إزعاجًا

تزعم يوتيوب أن تنسيق الإعلان الجديد هذا مصمم لتقديم تجربة "أقل إزعاجًا".

ويأتي ذلك بعدما جربت المنصة على مدار العام الماضي تنسيقات إعلانية مختلفة، بما في ذلك الإعلانات الأطول التي لا يمكن تخطيها، ورموز QR ذات العلامة التجارية، وإعلانات الصور داخل الصور لمقاطع الفيديو المباشرة.

لكن تعد إعلانات الإيقاف المؤقت أحدث ابتكار في استراتيجية يوتيوب لتحقيق الدخل من منصتها، حتى أثناء فترات التوقف القصيرة في تشغيل الفيديو.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في تجنب هذه الإعلانات، فعليهم استخدام يوتيوب بريميوم الذي يقدم تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات مقابل دفعات شهرية. يشار إلى أن المستخدمين الجدد سيرون أيضًا بعض الخطط المجانية على يوتيوب بريميوم، والتي ستكون إما لمدة 3 أشهر أو شهر واحد.

لكن هذا العرض سيكون مرئيًا فقط لأولئك الذين لم يستخدموا يوتيوب بريميوم مطلقًا باستخدام حساب غوغل بهم.