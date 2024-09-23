5 ميزات جديدة يقدمها iMessage.. ما هي؟

نيوز – منوعات

كشفت أبل، في وقت سابق من هذا الصيف، أن نظام التشغيل iOS 18 سيقدم تغييرات جذرية لجهاز آيفون.



مع ذلك، وبالنسبة لمعظم الناس، فإن التغييرات الأكثر تأثيرًا هي الميزات التي يجلبها نظام التشغيل iOS 18 إلى أحد أكثر تطبيقاتهم استخدامًا وهو iMessage، الذي يقدم طرقًا وميزات جديدة يمكنك من خلالها إرسال رسائل إلى أصدقائك وعائلتك ولمستخدمي أندرويد أيضًا. ومن الطرق لتخصيص الشاشة الرئيسية ومركز التحكم، إلى تطبيق كلمات مرور جديد تمامًا، وإعادة تصميم ضخمة لتطبيق الصور، حصل مستخدمو آيفون 15 برو وآيفون 16 على ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل.مع ذلك، وبالنسبة لمعظم الناس، فإن التغييرات الأكثر تأثيرًا هي الميزات التي يجلبها نظام التشغيل iOS 18 إلى أحد أكثر تطبيقاتهم استخدامًا وهو iMessage، الذي يقدم طرقًا وميزات جديدة يمكنك من خلالها إرسال رسائل إلى أصدقائك وعائلتك ولمستخدمي أندرويد أيضًا.

جدولة الرسائل

للمرة الأولى، يتيح لك تطبيق iMessage جدولة رسالة لإرسالها في وقت وتاريخ مستقبليين.

للقيام بذلك، افتح تطبيق الرسائل وحدد شخصًا أو دردشة جماعية، وفي مربع النص، حدد زر "+" على اليمين، وحدد خيار "إرسال لاحقًا".

بمجرد التحديد، سيظهر شريط أزرق بتاريخ وقت افتراضي في الجزء العلوي من مربع النص، يمكنك النقر عليه لضبط التاريخ والوقت الدقيقين لجدولة الرسالة.

من هناك، اكتب رسالتك وأرسلها كالمعتاد.

تأثيرات كلمات وعبارات محددة

للمرة الأولى، يتيح لك نظام التشغيل iOS 18 إضافة تنسيق محدد مثل الخط العريض والمائل والخط المسطر والخط المشطوب، وتأثيرات متحركة مثل الاهتزازات والإيماءات إلى كلمات وعبارات فردية عند إرسال رسالة.

وللقيام بذلك، افتح الرسائل وحدد الشخص أو الدردشة الجماعية التي تريد إرسال رسالة إليها، ثم حدد مربع النص، وسترى أيقونة "A" أعلى لوحة المفاتيح في أعلى اليمين.

انقر على أيقونة "A" لتتمكن من رؤية تأثيرات التنسيق المتاحة، وإذا كتبت رسالة، يمكنك تمييز كلمات أو عبارات معينة، وتحديد زر "A" وإضافة التنسيق والتأثيرات بعد كتابة الرسالة.

كذلك يمكنك الآن إضافة تأثيرات إلى كلمات وعبارات فردية داخل الرسالة.

ردود فعل قابلة للتخصيص

ردود الفعل Tapback هي الميزة التي تتيح لك الضغط باستمرار على رسالة والتفاعل معها، لكنك لن تتمكن من ذلك إلا بالاختيار بين خيارات Tapback الستة حتى الآن.

لكن مع نظام التشغيل iOS 18، تحصل على المزيد من الخيارات لاستجابات Tapback بشكل افتراضي.

فقد أضافت أبل ستة رموز تعبيرية جديدة بما في ذلك سلحفاة وخمسة وجوه مختلفة، وأصبح مجموع الخيارات 12، لكن يمكنك تخصيص وإضافة خيارات مختلفة، وتعيين أي رمز تعبيري أو ملصق كاستجابة Tapback.

حل مسائل الرياضيات

قام نظام التشغيل iOS 18 بدمج ميزة Math Notes عبر العديد من التطبيقات، بما في ذلك Notes وCalculator وMessages.

وهذا يتيح لك بشكل أساسي حل معادلات الرياضيات في الوقت الفعلي داخل مربع النص، كل ما عليك فعله هو كتابة معادلة داخل مربع النص، وبمجرد إضافة إشارة تساوي (=)، سيظهر لك الحل.

ويمكن أن يكون هذا مفيدًا عند فاتورة أو النفقات.

مراسلة محسنة مع أندرويد

ويوفر نظام التشغيل iOS 18 دعم بروتوكول اتصال جديد للمراسلة بين أجهزة آيفون وأندرويد، فإذا كان لديك أفراد من العائلة أو أصدقاء لديهم أجهزة أندرويد، فستحصل الرسائل الخاصة بك على ترقية كبيرة.

وعلى وجه التحديد، سيتمكن أصدقاؤك الذين يستخدمون نظام أندرويد من الوصول إلى ميزات المراسلة، مثل إشعارات القراءة ومؤشرات الكتابة التي كانت متاحة سابقًا فقط بين جهازي آيفون.

كما سيمكّن الجهازان من مشاركة صور ومقاطع فيديو بجودة أعلى بكثير.