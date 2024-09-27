لماذا لا يهتم اللصوص بالسيارات الكهربائية؟

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تشير معدلات سرقة السيارات بالولايات المتحدة إلى ندرة وقوع هذه الحوادث بالنسبة للسيارات الكهربائية.

وبحسب التأمين الوطني لمكافحة الجرائم (NICB) فقد سرقت أكثر من مليون سيارة في عام 2023 لكن كشف عن ندرة شديدة في عدد السيارات الكهربائية المسروقة.

وحسب السلامة على الطرق السريعة (IIHS) ، فإن معدل سرقة السيارات بالولايات المتحدة هو 49 لكل 100 ألف سيارة مؤمنة.

لكن في نفس الوقت فإن معدل سرقة السيارات الكهربائية من نوع تيسلا موديل 3 هي 1 من كل 100 ألف سيارة.

السبب يرجع إلى تجهيز هذه السيارة بنظام أمان يراقب التهديدات للمركبة.

وقال المتخصص في الشؤون العامة في التأمين الوطني لمكافحة الجرائم نيكولاس زيتلينغر، "حتى مع زيادة حجم سرقات المركبات الكهربائية بمرور الوقت، إلا أنها لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بالمركبات العادية".

وأضاف: "التكنولوجيا في هذه السيارات ليست معروفة على نطاق واسع، لا تستخدم معظمها مفاتيح ولكن يتم التحكم فيها من خلال الهاتف أو ببطاقة مفتاح"، لكنه أشار إلى أن ذلك "لا يعني أن اللصوص غير مهتمين بالسيارة الكهربائية لا سيما وأنها باهظة الثمن ولها جاذبية".

ويلفت المتحدث باسم السلامة على الطرق السريعة جو يونغ إلى أن: "هذه المركبات غالبا ما يتم تخزينها في المرآب أو الاحتفاظ بها بجوار لأغراض الشحن مما يجعلها أهدافا غير جذابة".

كما أن نظام جي بي إس GPS المضمن في المركبات الحديثة بما فيها جميع السيارات الكهربائية يجعل من السهل العثور عليها عند فقدانها.