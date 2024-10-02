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تسريبات عن جديد من آيفون
منوعات
2024-10-02 | 12:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
613 مشاهدة
السومرية نيوز
– منوعات
تستعد أبل لإطلاق نسخة محدثة بالكامل من آيفون SE، إذ من المتوقع أن يصل طراز الجيل الرابع إلى السوق في ربيع عام 2025 مع قفزة كبيرة إلى الأمام، إذ سيتضمن ميزات موجودة عادةً في أجهزة أبل المتميزة مع الحفاظ على ميزته من حيث التكلفة.
شاشات أكبر وأداء أفضل
تشير التسريبات إلى أن آيفون SE 4 يمكن أن يتبنى تصميمًا مشابهًا لجهاز آيفون 14، إذ يتميز بشاشة OLED أكبر مقاس 6.1 بوصة.
وهذه قفزة كبيرة مقارنة بشاشة LCD مقاس 4.7 بوصة للطراز الحالي، ويشير إلى تحرك أبل للتخلص التدريجي من تقنية LCD لصالح OLED في أنحاء مجموعة آيفون الخاصة بها جميعها.
وذلك يمكن أن يكون له آثار كبيرة على موردي شاشات أبل منذ مدة طويلة، مثل Japan Display و Sharp، الذين كانوا من الموردين الرئيسين لشاشات LCD لطرازات SE السابقة.
من ناحية الأداء، من المتوقع أن يتميز آيفون SE 4 بشريحة A18، وهو المعالج نفسه المستخدم في سلسلة آيفون 16 التي أُطْلِقَت مؤخرًا.
بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن أبل ستتخلص عن مستشعر Touch ID لصالح Face ID، ما يمثل نهاية زر الصفحة الرئيسة المادي على أجهزة آيفون.
ترقيات مهمة أخرى
كذلك، تتضمن الترقيات المهمة الأخرى المتوقعة في الطراز الجديد منفذ شحن USB-C، ليحل محل موصل Lightning القديم، وإدخال زر Action، وهي ميزة شوهدت لأول مرة في سلسلة آيفون 15 برو.
علاوة على ذلك، من المرجح أن يكون آيفون SE 4 مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وهو تحسن كبير مقارنة بمستشعر 12 ميجابكسل الحالي.
وسيكون أحد التحسينات الرئيسة في آيفون SE 4 هو ذاكرة الوصول العشوائي، التي من المتوقع أن تتضاعف إلى 8 جيجابايت.
وستسمح هذه الزيادة للجهاز بدعم Apple Intelligence، وهي مجموعة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الشركة، التي من المتوقع طرحها مع نظام التشغيل iOS 18.1 في وقت لاحق من هذا العام.
وعلى الرغم من هذه الترقيات الرائعة، تشير التسريبات أن أبل تهدف إلى إبقاء سلسلة آيفون SE 4 ضمن نطاقها المناسب للميزانية، إذ من المتوقع أن يتراوح السعر بين 400 دولار و500 دولار، وهذا يتماشى مع إستراتيجية التسعير لنماذج SE السابقة.
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