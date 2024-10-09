هكذا توفر استهلاك باقة الإنترنت على هواتف "أندرويد"

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توفر هواتف "اندرويد" 7 طرق من شأنها أن توفر استهلاك باقة بيانات الانترنت على الهاتف، دون التأثير بشكل كبير على طريقة استخدامه، وذلك عبر إجراء بعض التعديلات على الإعدادات.

وضع توفير البيانات

تحتوي معظم هواتف "أندرويد" على وضع توفير البيانات، الذي يوقف تشغيل خدمات تستهلك البيانات، وعادةً ما يقوم الوضع بإيقاف تشغيل بيانات الخلفية للتطبيقات المثبتة وإلغاء تنشيط القدرة على تمكين نقطة الاتصال "هوت سبوت".

وسيمنع تمكين وضع توفير البيانات التطبيقات من مزامنة البيانات، مما يعني أن المستخدم لن يتلق رسائل جديدة في تطبيقات المراسلة الفورية حتى تقوم بإيقاف تشغيل الوضع.

ولتشغيل وضع توفير البيانات على هاتف "أندرويد"، انتقل إلى الإعدادات والشبكة المحمولة وإختر استخدام البيانات، مرر لأسفل وانقر على توفير البيانات وحدد "تشغيل" في موجه الأوامر لتمكين الوضع.

وإذا كان لديك تطبيقات لا تريد تقييدها بهذا الوضع، فأضف تلك التطبيقات كاستثناءات، يمكنك القيام بذلك من خلال النقر فوق "تطبيقات غير مقيدة"، وتحديد "الكل" في الأعلى، وتمكين للتطبيقات المسموح لها باستخدام بيانات الهاتف المحمول في الخلفية.

الإصدارات الخفيفة للتطبيقات

وتتوفر إصدارات خفيفة للعديد من تطبيقات "أندرويد" الشهيرة على متجر "غوغل بلاي"، وهذه التطبيقات هي إصدارات مبسطة من إصداراتها القياسية، مما يسمح لك بحفظ البيانات مع الاستمرار في القدرة على استخدام منصاتك المفضلة، على سبيل المثال، يمكنك تنزيل إصدار "Facebook Lite"، الذي يحافظ على استخدام البيانات.

تعطيل بيانات الهاتف المحمول

إذا كان لديك تطبيقات معينة تستهلك الكثير من البيانات على هاتفك، فيمكنك منعها من استخدام الإنترنت عندما تكون متصلاً ببيانات الهاتف المحمول، بهذه الطريقة، لن تستخدم التطبيقات بيانات الهاتف ولن تتصل بالإنترنت إلا عندما تكون متصلاً بشبكة "واي فاي".

ولتحقيق ذلك على هاتفك، الذي يعمل بنظام "أندرويد"، انتقل إلى الإعدادات، من ثم شبكة الهاتف المحمول واستخدام البيانات وإختر الوصول إلى الشبكة وانقر على أحد التطبيقات في القائمة، من القائمة المفتوحة، اختر "واي فاي" حتى يستخدم التطبيق الإنترنت فقط عندما يكون هاتفك متصلاً بشبكة "واي فاي".

إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط

تقوم العديد من التطبيقات مثل "واتس آب" بتنزيل الوسائط تلقائيًا من الدردشات الخاصة بك، مما يؤدي إلى استهلاك بيانات الهاتف المحمول، ويمكنك في الواقع منع ذلك عن طريق إخبار تطبيقاتك بعدم تنزيل أي ملفات وسائط عندما تكون متصلاً ببيانات الهاتف المحمول.

وللقيام بذلك في "واتس آب" على سبيل المثال، قم بتشغيل التطبيق، وأدخل إلى الإعدادات من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، وحدد "التخزين والبيانات"، وفي قسم التنزيل التلقائي للوسائط، انقر على خيار "عند استخدام بيانات الجوال" وقم بإلغاء جميع الخيارات في النافذة المنبثقة حتى لا يقوم التطبيق بتنزيل أي شيء، واختر بعدها "موافق".

فيديو بجودة أقل

تقوم العديد من تطبيقات بث الفيديو بعرض مقاطع الفيديو بجودة عالية بشكل افتراضي، وهذا يستخدم المزيد من بيانات الهاتف، ويمكنك التغلب على ذلك عن طريق إجراء تغيير في تطبيقاتك بحيث تقوم بتشغيل مقاطع الفيديو بجودة منخفضة قليلاً.

وللقيام بذلك في "يوتيوب"، قم بتشغيل التطبيق وابدأ في تشغيل مقطع فيديو، وفي الزاوية العلوية اليمنى من الفيديو، انقر على أيقونة الترس واختر "الجودة" وحدد "توفير البيانات"، ولاختيار دقة تشغيل الفيديو يدويًا، انقر على "خيارات متقدمة" وحدد دقة، مثل 360 بكسل.

تعطيل النسخ الاحتياطي السحابي

وإذا كنت تستخدم تطبيقات التخزين السحابي مثل "Google Drive" و"Dropbox" و"Google Photos"، فأوقف تشغيل خيار النسخ الاحتياطي عندما تكون على بيانات الجوال في هذه التطبيقات، خلاف ذلك، ستستمر التطبيقات في تحميل البيانات من هاتفك إلى السحابة، باستخدام "الواي فاي".

وللقيام بذلك في "Google Drive" على سبيل المثال، قم بتشغيل التطبيق، وحدد قائمة الثلاثة خطوط أفقية، واختر "الإعدادات"، وقم بتمكين "نقل الملفات عبر "واي فاي" فقط.

الوضع غير المتصل للخرائط

وإذا كنت تستخدم تطبيق خرائط مثل "Google Maps"، قم بتنزيل الخرائط الخاصة مسبقًا بالأماكن، التي ستزورها لمنع التطبيق من استخدام بيانات الهاتف، يتيح ذلك التنقل في المناطق التي اخترتها دون الحاجة إلى تنزيل خرائط تلك المناطق أثناء التنقل.

وللقيام بذلك، قم بتشغيل تطبيق "Google Maps" عندما تكون على شبكة "واي فاي"، انتقل إلى المنطقة التي تريد تنزيلها، ثم في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق، انقر فوق صورة ملفك الشخصي واختر "خرائط بلا اتصال بالإنترنت" وأنقر على "حدد خريطتك الخاصة".

وسيقوم التطبيق بتسليط الضوء على المنطقة التي قمت بالتنقل فيها، بعد ذلك أنقر فوق "تنزيل" لبدء تنزيل الخريطة، وبعدها يمكنك استخدام الخريطة حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

وهناك بعض النصائح، التي من شأنها أيضًا توفير البيانات، ولاسيما إذا كانت محدودة، وأبرزها عدم إجراء العديد من مكالمات الفيديو، وعدم تصفح الويب لفترة طويلة.