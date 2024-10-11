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ميزة جديدة في "واتساب" كي لا تنخدع

منوعات

2024-10-11 | 03:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ميزة جديدة في &quot;واتساب&quot; كي لا تنخدع
303 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
تعمل شركة "واتساب" المملوكة لـ "ميتا"، على تطوير ميزات جديدة من شأنها تسهيل اكتشاف المحتوى المضلِّل أو المزيف، لتعزيز الأمان عند المستخدمين.

ويستمر "واتساب" في التطور من خلال تقديم ميزات جديدة تعمل على تحسين تجربة المستخدم وخصوصيته وتوفير أدوات أفضل للمستخدمين للحفاظ على سلامتهم، خاصة عند التعامل مع جهات اتصال غير معروفة وروابط ضارة محتملة.
 
وتوضح التغييرات القادمة، التي لا تزال في مرحلة تجريبية، التزام واتساب بتحسين السلامة والتواصل داخل المجتمعات.
 
ومؤخرًا، أطلقت واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا لنظام "اندرويد"، يكشف أن الشركة تعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن الصور على الويب.
 
ويمكن التعرف على التحديث التجريبي الجديد من خلال الإصدار 2.24.21.31.
 
ستسمح ميزة البحث عن الصور على الويب في "واتساب" للمستخدمين بالتحقق من صحة الصور التي يتلقونها لتسهيل اكتشاف المحتوى المضلِّل أو المزيف.
 
فعندما يريد المستخدم البحث عن صورة، سيتم تحميلها إلى "غوغل"، مما يساعده في العثور على صور أو مصادر مماثلة عبر الإنترنت للحصول بسرعة على مزيد من المعلومات.
 
ومن الجدير بالذكر، أن واتساب يضمن الخصوصية من خلال عدم تخزين أو معالجة هذه الصور.
 
وحتى عندما يتم إرسال الصورة إلى غوغل للبحث عنها، تظل خاصة وآمنة.
 
ومن خلال هذه الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من استعمال أية صورة، سواء تم إرسالها من قبل صديق أو استلامها في رسالة معاد توجيهها للبحث على الويب والتحقق منها عبر الإنترنت.
 
وميزة البحث عن الصور هذه ما زالت قيد التطوير حاليًا وستتوفر في تحديث مستقبلي.
 
ويمكن للمستخدمين توقع المزيد من المعلومات قريبًا مع استمرار واتساب في تحسين منصتها.
 
التحقق من الروابط
 
بالإضافة إلى البحث عن الصور، تعمل واتساب أيضًا على تطوير ميزة للتحقق من الروابط في الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر للتحقق من صحتها.
 
وهذه الميزة تم تصميمها لتزويد المستخدمين بطريقة أكثر أمانًا للتفاعل مع الروابط في الرسائل.
 
وتقدم النسخة المحسنة، المتوفرة حاليًا في الإصدار التجريبي من واتساب.
 
فعندما يتلقى المستخدمون روابط، وخاصة من جهات اتصال غير معروفة أو رسائل يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر، ستتيح لهم هذه الأداة البحث عن محتوى الرابط مباشرة على غوغل.
 
وتكمن أهمية هذه الميزة في نهجها الذي يراعي الخصوصية.
 
ولا يتضمن البحث سوى الرسالة المحددة التي تحتوي على الرابط، فيما لا تتم مشاركة المحتوى مع خوادم واتساب، ما يضمن الحفاظ على خصوصية المستخدم.
 
وكذلك يمكن للمستخدمين أن يقرروا ما إذا كانوا يبحثون عن معلومات حول الرابط أو النص الموجود في الرسالة، مما يجعل من الأسهل التحقق من صحتها.
 
ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة على الحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار، من خلال منح المستخدمين خيار "التحقق المزدوج" من مصداقية الروابط قبل فتحها.

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