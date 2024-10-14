طرق جديدة لتوسيع شبكة "واي فاي" خارج منزلك

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مع ازدياد الأجهزة الذكية الخارجية، من إضاءة وكاميرات المراقبة وفتحات أبواب المرآب، من الضروري توسيع شبكة "واي فاي" الخاصة بك خارج الجدران الخارجية لمنزلك.

وفيما قد يبدو الأمر صعبًا، ولكن باستخدام الأجهزة المناسبة، ستتمكن من الإشارة وبث الفيديو أثناء الاستمتاع بحديقتك أو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من الفناء الأمامي في أي وقت من الأوقات.

وإذا كنت تعتقد أنه يمكنك نقل جهاز الراوتر الخاص بك بالقرب من الفناء أو الشرفة الأمامية بقدر ما تسمح لك الأسلاك، ولكن هذا لن يحل المشكلة دائمًا.

جهاز مقاوم للطقس

إذا كنت تريد شبكة واي فاي في الخارج، فأنت بحاجة في الغالب إلى جهاز مقاوم للطقس، ولا تتطلب معظم الخيارات حفر ثقوب أو مد أسلاك جديدة في الخارج.

ومع ذلك، قد يتطلب الحصول على شبكة واي فاي موثوقة وسريعة في الخارج استثمارًا أوليًا. وربما قد يكلف إعداده بالطريقة الصحيحة المزيد في البداية، ولكن على المدى الطويل، سيتطلب القليل من الصيانة ويمنحك تغطية رائعة.

وبالطبع، قد يكون استخدام جهاز واي فاي مخصص لتركه في الخارج هو أفضل رهان لك. وفي الوقت الذي لا توجد فيه العديد من الخيارات الرخيصة، لذا سيتعين عليك تحديد الإعداد الذي سيعمل بشكل أفضل لمنزلك.

وربما يكون موسع شبكة واي فاي الخارجي، والذي يُطلق عليه أحيانًا نقطة وصول لاسلكية أو مكرر لاسلكي هو الخيار الوحيد المتوفر.

مع العلم أن العديد من هذه الأجهزة مصنفة من الدرجة المؤسسية، ولكن بعض الشركات المصنعة لديها موسعات خارجية لشبكة واي فاي من الدرجة الاستهلاكية أيضًا.

وتم تصميم هذه الأجهزة القادرة على الاتصال بجهاز الراوتر لاسلكيًا لتتعرض للعناصر الطبيعية على مدار العام، لذلك ستمنحك تغطية واي فاي رائعة ومستقرة خارج منزلك.

الاختيار الأفضل

وتتمثل الخطوة الأولى في العثور على موسع نطاق متوافق مع جهاز الراوتر الحالي لديك، أو يمكنك شراء جهاز راوتر وموسع جديدين لترقية شبكتك بالكامل.

بعد ذلك، تحقق من تصنيف حماية التغليف ونطاق درجة الحرارة الذي يمكن للجهاز تحمله. ويحدد تصنيف IP مقاومة الجهاز للطقس، وخاصة ضد الغبار والماء. وأعلى تصنيف هو IP69؛ ما يعني أنه محمي تمامًا ضد الغبار ويمكنه تحمل فترات طويلة من الغمر تحت الماء.

أما إذا أردت الاستفادة من نظام واي فاي الشبكي الداخلي لديك، الذي يأتي عادةً مع جهاز راوتر واحد ووحدة أو وحدتين من موسعات النطاق التي يمكنها تغطية مساحة تصل إلى 500 متر مربع.

لذلك مع الوضع الصحيح، ستحصل على تغطية مناسبة في الهواء الطلق بنظام شبكي على الرغم من أنك قد تضحي بقليل من السرعة أو التغطية في الداخل إذا لم تقم بإضافة موسعات نطاق إضافية.

ويحتاج موسع النطاق إلى منفذ كهربائي لتوصيل محول الطاقة فقط، ولا يلزم وجود كابل إيثرنت.

تتمثل فكرة تمديد شبكة واي فاي في الهواء الطلق في وضع جهاز الراوتر الشبكي في وسط منزلك ووضع وحدة أو أكثر من موسعات النطاق بالقرب من الخارج قدر الإمكان.

كذلك، قد تميل إلى ترك موسع النطاق في منطقة مغطاة بالخارج أو حاوية مقاومة للعوامل الجوية.

وقد ينجح هذا في الأمد القريب، لكن عوامل الخطر عالية؛ لأنه يمكن أن يسخن بسبب الحرارة أو يتجمد بسبب البرد.

أما الرطوبة هي أيضًا عامل مهم، بالإضافة إلى الأجسام الغريبة مثل الغبار والحشرات، والتي يمكن أن تسد فتحات الجهاز.

وتذكر أن معظم أجهزة التمديد اللاسلكية ستبطىء شبكة واي فاي قليلًا؛ لأنها تتلقى الإشارة اللاسلكية ثم تعيد بثها.