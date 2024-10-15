منافس جديد لهواتف سامسونغ

ويأتي هاتف K12 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (162.5/75.3/8.4) ملم، وزنه 192 غ.وشاشاته جاءت AMOLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1100 شمعة/م تقريبا.وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14.0، ومعالج Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 المتطور، ومعالج رسومات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.ودعمته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد.وزوّدت نماذج هذا الهاتف ببطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا، وسيطرح الجهاز بلونين أساسيين، هما الأبيض والأسود، وستبدأ أسعاره من 250 يورو تقريبا.