تعرف على أحدث طرق اختراق الجوال والحاسوب

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: نود أن نرى وقفا لإطلاق النار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-503580-638648376095735392.jpg
تعرف على أحدث طرق اختراق الجوال والحاسوب
منوعات
2024-10-18 | 04:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
410 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
أعلنت شركة كاسبرسكي عن اكتشافها
حملة
تجسس متقدمة تستهدف كيانات حكومية وشركات في
الشرق
الأوسط
وإفريقيا بل وأشخاصا بعينهم أيضا.
وتقود هذه الحملة
مجموعة
التهديدات المتقدمة المعروفة باسم "سايد وندر" وتستخدم أداة تجسس جديدة وغير معروفة سابقًا تسمى "استيلربوت".
لكن كيف تعمل هذه التقنية وكيف يمكن حماية هواتفنا وحواسيبنا من اختراق هذه المجموعات لها؟
ويقول مستشار
الأمن
السيبراني ورئيس وحدة دراسات الذكاء الاصطناعي بمركز
العرب
للأبحاث والدراسات محمد محسن رمضان، إن "ما يعرف بـ"سايد وندر" يطلق على نوع من الأفاعي أو يسمى صواريخ إلكترونية حديثة تحمله إحدى
مجموعات
التهديدات المتقدمة المستمرة الأكثر نشاطاً في العالم، وبدأت عملياتها في العام 2012"، مضيفا أنها "على مدى السنوات الماضية، استهدفت كيانات عسكرية وحكومية في دول كثيرة للتجسس عليها".
وأضاف أن "هذه المجموعة تستخدم ما يعرف بـ"استيلر بوت"، وهي عبارة عن ثغرة رقمية نمطية متقدّمة، مصممة خصيصاً لأنشطة التجسس، وتستخدمها المجموعة حالياً كأداتها الرئيسية للمرحلة ما بعد تنفيذ الهجمات الإلكترونية والتجسس الإلكتروني ولا يمكن كشفها بسهولة".
وأشار الخبير إلى أن "برامج سرقة المعلومات تعد في الأساس نوعًا من حصان طروادة وهجمات الروبوتات، ويتم نقلها من خلال طرق عدوى نموذجية ووكلاء لشبكات الروبوتات، مثل المرفقات الضارة التي يتم إرسالها بواسطة حملات البريد العشوائي، ومواقع الويب المصابة بمجموعات الاستغلال، والإعلانات الضارة، موضحا أن هذا النوع من البرامج الضارة يوجد في جهاز كمبيوتر مصاب ويجمع البيانات لإرسالها إلى المهاجم والمخترق".
وأضاف أن "الأهداف النموذجية للهجمات والاختراقات هي الوصول لبيانات الاعتماد المستخدمة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني، وقد يستخدم سارقو المعلومات العديد من طرق الحصول على البيانات الاكثر شيوعا مثل ربط المتصفحات وأحيانا التطبيقات الأخرى وسرقة بيانات الاعتماد التي يكتبها المستخدم".
وأوضح أن "السارقين الجدد يلجأون لاستخدام البرامج النصية لحقن الويب التي تضيف حقولا إضافية وترسل معلومات منها إلى خادم يملكه المقرصن، كما يحاولون الاستيلاء على النموذج من خلال العثور على نوافذ مفتوحة وكلمات المرور المحفوظة وسرقة ملفات تعريف الارتباط".
وذكر أن "عادة ما يكون سارقو المعلومات الحديثون أجزاء من شبكات الروبوت في بعض الأحيان، حيث يتم تكوين هدف الهجوم والأحداث ذات الصلة عن بعد بواسطة الأمر المرسل من خادم القيادة والتحكم"، موضحا أن "مجرمي الإنترنت يعمدون لحقن برامج ضارة في أجهزة كمبيوتر المستخدمين عندما يزورون مواقع الويب الضارة أو ينقرون على إعلان عبر الإنترنت، حيث تقوم الإعلانات الضارة أيضًا بتوجيه المستخدمين إلى موقع ويب تالف ومن خلاله يمكن سرقة بياناتهم أو تنزيل برامج ضارة عليها".
وتابع أن "الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية مع هذا النوع من البرامج الضارة، حيث قد يؤدي أي تأخير في اكتشاف هذا التهديد إلى اختراق الحسابات المهمة"، ناصحا "بضرورة وجود برامج حماية جيدة من البرامج الضارة وعدم السماح بتثبيتها".
وأشار إلى أنه "في حالة إذا اشتبه المستخدم بإصابة جهاز الكمبيوتر الخاص به بسارق معلومات، فيجب عليه إجراء فحص كامل للنظام باستخدام أدوات مكافحة البرامج الضارة الآلية وتغيير جميع كلمات المرور على الفور"، داعيا الى "الحفاظ على عادات أمنية جيدة، والحذر من مواقع الويب التي تمت زيارتها ولا تفتح مرفقات غير معروفة".
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
عملية بنيامينا.. قصة اختراق "مرصاد-1" وتغيير المسيّرات لمستقبل الحروب التكتيكية
02:31 | 2024-10-14
حزب الله يعلن اختراق رادارات "إسرائيلية" بمسيّرات نوعية
17:48 | 2024-10-13
اختراق أنظمة تنصت أميركية من قبل قراصنة صينيون
10:19 | 2024-10-06
جواسيس أم اختراق تكنولوجي.. كيف اغتيل السيد نصر الله؟
10:19 | 2024-09-29
اختراق
حاسوب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار صباح اليوم الخميس
اقتصاد
30.16%
03:34 | 2024-10-17
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار صباح اليوم الخميس
03:34 | 2024-10-17
هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟
رياضة
27.9%
03:50 | 2024-10-17
هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟
03:50 | 2024-10-17
وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.. الوحش الآلي يتحرك في بغداد (صور)
محليات
21.33%
12:04 | 2024-10-16
وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.. الوحش الآلي يتحرك في بغداد (صور)
12:04 | 2024-10-16
حريق يلتهم "مول" تجاري في بغداد
محليات
20.62%
13:03 | 2024-10-16
حريق يلتهم "مول" تجاري في بغداد
13:03 | 2024-10-16
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
الأكثر مشاهدة
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
اخترنا لك
تعرّفوا على مظلّة "الدرونبريلا" الخارجة عن المألوف!
05:17 | 2024-10-18
"البلوك" يتغير في "إكس"
04:51 | 2024-10-18
اليوتيوب يحمي مستخدميه من محتوى الذكاء الاصطناعي.. كيف؟
04:21 | 2024-10-18
العلاقة بين التغذية وكمال الاجسام... الأطعمة التي يجب تناولها لبناء العضلات!
04:04 | 2024-10-18
غسل اليدين: السر لتفادي الأمراض المعدية
03:08 | 2024-10-18
ما هي أحدث ميزة في إنستغرام؟
12:34 | 2024-10-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.