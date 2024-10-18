Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: نود أن نرى وقفا لإطلاق النار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرف على أحدث طرق اختراق الجوال والحاسوب

منوعات

2024-10-18 | 04:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعرف على أحدث طرق اختراق الجوال والحاسوب
410 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
أعلنت شركة كاسبرسكي عن اكتشافها حملة تجسس متقدمة تستهدف كيانات حكومية وشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا بل وأشخاصا بعينهم أيضا.

وتقود هذه الحملة مجموعة التهديدات المتقدمة المعروفة باسم "سايد وندر" وتستخدم أداة تجسس جديدة وغير معروفة سابقًا تسمى "استيلربوت".
 
لكن كيف تعمل هذه التقنية وكيف يمكن حماية هواتفنا وحواسيبنا من اختراق هذه المجموعات لها؟
 
ويقول مستشار الأمن السيبراني ورئيس وحدة دراسات الذكاء الاصطناعي بمركز العرب للأبحاث والدراسات محمد محسن رمضان، إن "ما يعرف بـ"سايد وندر" يطلق على نوع من الأفاعي أو يسمى صواريخ إلكترونية حديثة تحمله إحدى مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة الأكثر نشاطاً في العالم، وبدأت عملياتها في العام 2012"، مضيفا أنها "على مدى السنوات الماضية، استهدفت كيانات عسكرية وحكومية في دول كثيرة للتجسس عليها".
 
وأضاف أن "هذه المجموعة تستخدم ما يعرف بـ"استيلر بوت"، وهي عبارة عن ثغرة رقمية نمطية متقدّمة، مصممة خصيصاً لأنشطة التجسس، وتستخدمها المجموعة حالياً كأداتها الرئيسية للمرحلة ما بعد تنفيذ الهجمات الإلكترونية والتجسس الإلكتروني ولا يمكن كشفها بسهولة".
 
وأشار الخبير إلى أن "برامج سرقة المعلومات تعد في الأساس نوعًا من حصان طروادة وهجمات الروبوتات، ويتم نقلها من خلال طرق عدوى نموذجية ووكلاء لشبكات الروبوتات، مثل المرفقات الضارة التي يتم إرسالها بواسطة حملات البريد العشوائي، ومواقع الويب المصابة بمجموعات الاستغلال، والإعلانات الضارة، موضحا أن هذا النوع من البرامج الضارة يوجد في جهاز كمبيوتر مصاب ويجمع البيانات لإرسالها إلى المهاجم والمخترق".
 
وأضاف أن "الأهداف النموذجية للهجمات والاختراقات هي الوصول لبيانات الاعتماد المستخدمة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني، وقد يستخدم سارقو المعلومات العديد من طرق الحصول على البيانات الاكثر شيوعا مثل ربط المتصفحات وأحيانا التطبيقات الأخرى وسرقة بيانات الاعتماد التي يكتبها المستخدم".
 
وأوضح أن "السارقين الجدد يلجأون لاستخدام البرامج النصية لحقن الويب التي تضيف حقولا إضافية وترسل معلومات منها إلى خادم يملكه المقرصن، كما يحاولون الاستيلاء على النموذج من خلال العثور على نوافذ مفتوحة وكلمات المرور المحفوظة وسرقة ملفات تعريف الارتباط".
 
وذكر أن "عادة ما يكون سارقو المعلومات الحديثون أجزاء من شبكات الروبوت في بعض الأحيان، حيث يتم تكوين هدف الهجوم والأحداث ذات الصلة عن بعد بواسطة الأمر المرسل من خادم القيادة والتحكم"، موضحا أن "مجرمي الإنترنت يعمدون لحقن برامج ضارة في أجهزة كمبيوتر المستخدمين عندما يزورون مواقع الويب الضارة أو ينقرون على إعلان عبر الإنترنت، حيث تقوم الإعلانات الضارة أيضًا بتوجيه المستخدمين إلى موقع ويب تالف ومن خلاله يمكن سرقة بياناتهم أو تنزيل برامج ضارة عليها".
 
وتابع أن "الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية مع هذا النوع من البرامج الضارة، حيث قد يؤدي أي تأخير في اكتشاف هذا التهديد إلى اختراق الحسابات المهمة"، ناصحا "بضرورة وجود برامج حماية جيدة من البرامج الضارة وعدم السماح بتثبيتها".
 
وأشار إلى أنه "في حالة إذا اشتبه المستخدم بإصابة جهاز الكمبيوتر الخاص به بسارق معلومات، فيجب عليه إجراء فحص كامل للنظام باستخدام أدوات مكافحة البرامج الضارة الآلية وتغيير جميع كلمات المرور على الفور"، داعيا الى "الحفاظ على عادات أمنية جيدة، والحذر من مواقع الويب التي تمت زيارتها ولا تفتح مرفقات غير معروفة".

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

اختراق

حاسوب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Play
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Play
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
Play
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Play
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
Play
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
Play
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
Play
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
Play
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
Play
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
Play
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Play
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Play
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
Play
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Play
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
Play
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
Play
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
Play
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
Play
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
Play
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
Play
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
اخترنا لك
تعرّفوا على مظلّة "الدرونبريلا" الخارجة عن المألوف!
05:17 | 2024-10-18
"البلوك" يتغير في "إكس"
04:51 | 2024-10-18
اليوتيوب يحمي مستخدميه من محتوى الذكاء الاصطناعي.. كيف؟
04:21 | 2024-10-18
العلاقة بين التغذية وكمال الاجسام... الأطعمة التي يجب تناولها لبناء العضلات!
04:04 | 2024-10-18
غسل اليدين: السر لتفادي الأمراض المعدية
03:08 | 2024-10-18
ما هي أحدث ميزة في إنستغرام؟
12:34 | 2024-10-16
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.