4 نصائح للحماية من الاحتيال على الإنترنت

نيوز – منوعات

أصبحت عمليات الاحتيال وهجمات التصيد أكثر تعقيدًا مع مرور كل عام، إذ يجري إيجاد طرق إبداعية لاستهداف المستخدمين غير المنتبهين من خلال رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب المزيفة والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي.

فلم يعد مجرمو الإنترنت يستهدفون الشركات الكبرى فقط، بل إنهم يصطادون الأفراد أيضًا لخداعهم وسرقة أموالهم وهويتهم الرقمية.

وعلى حين أن كثيرًا منا حذرون عند زيارة موقع جديد أو النقر فوق رابط من شخص عشوائي، فمن المهم دائمًا أن نظل يقظين.

فمن خلال استخدام مرور معقدة إلى استخدام المصادقة ثنائية العوامل، إليك 4 نصائح يسيرة، ولكنها فعالة للسلامة يمكن أن تساعدك على تجنب عمليات الاحتيال ومحاولات التصيد.

تجنب استخدام المرور نفسها

على الرغم من أن استخدام المرور نفسها لجميع الويب أمر مريح للغاية، فإنه أيضًا يعد أحد أكثر الطرق شيوعًا التي يستخدمها المتسللون لسرقة هويتك الرقمية.

فإذا تعرضت لاختراق بيانات، من المحتمل أن تكون مرورك معروضة للبيع في مكان ما على الويب المظلم.

وإذا كنت شخصًا يستخدم المرور نفسها على الويب جميعها، فقد يكون هذا محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يحاول المتسللون استخدام عنوان بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى خدمات أخرى أيضًا.

لهذا السبب ننصحك باستخدام مرور مختلفة لمواقع الويب المختلفة، وإذا كنت لا تريد تحمل متاعب تذكر المرور جميعها الخاصة بك، فكر في استخدام مدير مرور مجاني، الذي يمكن أن يساعدك على إنشاء مرور عشوائية، وحتى يساعدك في التعبئة التلقائية عند محاولة تسجيل الدخول إلى موقع .

استخدم المصادقة الثنائية

كان هذا العام واحدًا من أسوأ الأعوام في التاريخ الحديث عندما يتعلق الأمر بانتهاكات البيانات.

وفي بعض الحالات، حدثت بعض هذه الانتهاكات للبيانات؛ لأن الشركات تجنبت استخدام آليات المص ادقة متعددة العوامل أو ما يعرف بالمصادقة الثنائية.

وللحفاظ على الأمان في أثناء تصفح الإنترنت، تأكد من تمكين المصادقة الثنائية على الويب الممكنة جميعها؛ لأنها توفر طبقات إضافية من الأمان من خلال مطالبة المستخدمين بإدخال رمز لمرة واحدة بالإضافة إلى المرور الخاصة بهم.

احرص على تحديث البرامج

تتمثل إحدى الطرق الأكثر شيوعًا التي يمكن للمتسللين من خلالها سرقة معلوماتك في الاستفادة من نقاط الضعف المعروفة في البرامج مثل متصفحات الإنترنت.

على حين أن بعضها يأتي مع حماية ضد العبث واكتشاف البريد العشوائي، فإن كثيرًا منها لا يحمي ضد التهديدات غير المعروفة.

ومع ذلك، يمكنك تعزيز أمانك من خلال تحديث البرنامج، فلا تقدم الإصدارات الجديدة من البرامج الشائعة ميزات جديدة فحسب، بل تحتوي أيضًا على تحديثات أمنية وتصحيحات، التي قد تساعد على إصلاح الثغرات الأمنية التي قد يستخدمها المتسللون لسرقة المعلومات.

تتبع عنوان URL الذي تزوره

قد يبدو هذا مملًا، ولكن التأكد من عناوين URL قبل النقر عليها يعدُّ أمرًا مهمًّا أيضًا.

فكثير من المحتالين يحاولون الآن سرقة المعلومات عن طريق إغراء المستخدمين لإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم على صفحة مزيفة تبدو تمامًا مثل الصفحة الشرعية.

وتتمثل بعض أسهل الطرق للتحقق من عناوين URL في معرفة ما إذا كانت تستخدم "https" بدلًا من "http"، والتأكد من أن القسم الفرعي من موقع الويب يحمل اسم القسم الرئيس الأصلي نفسه.