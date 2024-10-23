الكندري تفاجئ جمهورها بحملها في توأم

نيوز – فني

أعلنت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن حملها في وبذلك، ترتفع حصيلة أبنائها إلى 5 أولاد و4 فتيات، لتصبح أماً لتسعة أطفال، ما يجعلها واحدة من الفنانات القليلات اللواتي يتميزن بأسرة كبيرة.

ووقفت الكندري، خلال حلولها ضيفة على هذا مكانك للإعلامي هشام الهويش، على خشبة المسرح حيث تم عرض بالون أسود يحتوي على قصاصات ملونة تعبر عن جنس الجنين.

ولكن في لحظة غير متوقعة، طلبت هنادي إحضار بالون آخر، لتعلن بذلك أنها تنتظر توأماً.

ومع تطاير القصاصات الوردية من البالونين اللذين تم فتحهما، اتضح للجميع أن هنادي حامل بتوأم من الفتيات، مما أثار كبيرة بين الجمهور والحضور.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستعد فيها هنادي لاستقبال ، فقد سبق وأنجبت توأماً من زوجها الحالي الممثل والمخرج الكويتي محمد الحداد، وهما آدم وإيفا.

وتستعد هنادي مجدداً لخوض تجربة التوأم للمرة الثانية، وهو ما أضاف طابعاً مميزاً لهذه اللحظة.



