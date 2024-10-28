فضحته احداهن.. طبيب يغتصب بناته الثلاث

وذكرت وسائل اعلام مصرية، ان "الأجهزة الأمنية في ألقت القبض على طبيب لاتهامه بالتعدي جنسيا على بناته الثلاث تحت التهديد، ومعاشرتهن كرها عنهن وتهديده بحبسهن في غرف خاصة داخل الفيلا الخاصة به ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين".وأكدت التحريات الأولية أن "الطبيب يعمل في أجنبية ويحمل جنسيتها، ويقيم في أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة القاهرة، ولديه 3 بنات يقمن معه داخل الفيلا".وأوضحت التحريات أن "المتهم اعتاد ممارسة مع بناته الثلاث، والتعدي عليهن، وحبسهن داخل الفيلا، إلا أنهن اعترضن على الأفعال التي يقوم بها تجاههن، وهددنه بالإفصاح عن تلك الأفعال، بحسب وسائل الإعلام المصرية، اليوم الاثنين.وتابعت التحريات أن "إحدى الفتيات الثلاث تمكنت من تصويره أثناء التعدي جنسيا على شقيقتها الثالثة بمقطع وأخبرت إحدى السفارات الأوروبية كونهن يحملن الجنسية الأجنبية، وعلى الفور تم إبلاغ بالواقعة واتهام والدهن بالتعدي عليهن جنسيا وحبسهن داخل الفيلا الخاصة بالكمبوند، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وألقت القبض على الطبيب".وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على الجهات المختصة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.