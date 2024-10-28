احذر من الضوء الأزرق

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هل تعاني من إجهاد العين الرقمي الكبير بسبب فترات طويلة من النظر إلى الأجهزة الرقمية؟ قد يكون هذا الإجهاد على عينيك بسبب التعرض المفرط للضوء المرئي عالي الطاقة أو "الأزرق".

ما هو الضوء الأزرق؟

الضوء الأزرق هو أقصر طول موجي للضوء المرئي الذي يمكن لأعيننا رؤيته، وما وراء الضوء الأزرق هناك أشعة فوق بنفسجية غير مرئية لا تستطيع أعيننا اكتشافها.

وهناك علاقة عكسية بين الطول الموجي لأشعة الضوء وكمية الطاقة التي تحتويها؛ ما يعني أن الضوء الأزرق يحتوي على قدر من الطاقة للضوء المرئي للعين البشرية.

وينبعث الضوء الأزرق من جميع مصادر الضوء تقريبًا، بما في ذلك مصابيح LED وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة، والشمس.

وغالبًا ما تُعتبر الأجهزة الرقمية الرئيس للضوء الأزرق، الذي يؤثر على أعيننا بسبب الوقت الكبير الذي نقضيه في النظر إليها.

لكن هذه الأجهزة في الواقع لا تنتج سوى جزء بسيط من الضوء الأزرق مقارنة بالكمية التي تنبعث من الشمس.

في حين أن القرنية وعدسة العين يمكنهما حجب الأشعة فوق البنفسجية بشكل كبير؛ إلا أن ما يقرب من 100% من الضوء الأزرق يمكن أن يمر عبر قرنيتنا ليصل إلى شبكية العين.

يؤثر الضوء الأزرق على ايقاع الساعة البيولوجية للجسم؛ لأنه يحاكي الضوء الأزرق للشمس، الذي يمكن أن يؤثر على دورة الاستيقاظ والنوم.

فعندما تنظر إلى شاشة رقمية ويضرب الضوء الأزرق عينيك في الليل، فإنه يخدع جسمك ليعتقد أنه لا يزال نهارًا، ويمنع إنتاج هرمون النوم الميلاتونين.

ويمكن أن يسبب هذا مشاكل في عدم القدرة على النوم في الليل بعد قضاء وقت طويل في النظر إلى الشاشات.

كذلك، يمكن أن يسبب الضوء الأزرق إجهاد العين الرقمي، ويؤثر على إيقاعنا اليومي؛ ما يجعلنا غير قادرين على النوم بشكل صحيح في الليل.

وقد يساهم أيضًا في التنكس البقعي، حيث يخترق الضوء الأزرق كل الطريق إلى شبكية العين، ويمكن أن يتلف الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين؛ ما يؤدي إلى فقدان البصر.

ومع ذلك، ليس كل التعرض للضوء الأزرق سيئًا؛ إذ يمكن أن يعزز اليقظة ويساعد الذاكرة والوظيفة الإدراكية ويحسن مزاجنا.

وفي حين يمكن أن يؤثر سلبًا على إيقاعنا اليومي في الليل عند قضاء فترات طويلة من الوقت في النظر إلى الشاشات الرقمية، فإن ال ضوء الأزرق ضروري أيضًا لإيقاعنا اليومي؛ لأنه يبقينا نشطين أثناء النهار عندما نتعرض لأشعة الشمس.

وإذا كنت تعاني من مشاكل إجهاد العين الرقمي، أو مشاكل أخرى ناجمة عن التعرض المفرط للضوء الأزرق، فقد تكون نظارات حجب الضوء الأزرق علاجًا جيدًا لمشاكلك.

وتحتوي هذه النظارات على عدسة مطلية بمادة تعكس وتحجب أطوال موجية معينة من الضوء، وبشكل أكثر تحديدًا، تحجب الأطوال الموجية التي تعتبر ضوءًا أزرقًا أو بنفسجيًا بنسبة 20 – 40 بالمئة.

ونظرًا لأن هذه الأطوال الموجية هي الأكثر ضررًا على الأرجح؛ فقد يكون هذا كل ما تحتاجه.

وكذلك، يمكن للنظارات ذات اللون الأصفر أن تحجب وتعكس طيفًا من الضوء الأزرق، لكنها قد لا تكون ملائمة للاستخدام اليومي؛ لأنها تغير لون ما تراه عند النظر من خلالها.

وبالمختصر، تفيد نظارات حجب الضوء الأزرق في التخفيف من إجهاد العين الرقمي الناتج عن استخدام الشاشات الرقمية، وتسمح بنوم أفضل؛ لأنها تقلل تأثيرات الضوء الأزرق على إيقاعك اليومي.