هل تستطيع النساء شم رائحة القلق بالرجال؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بيانات تكشف تدمير ربع المباني في 25 بلدة لبنانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505080-638660681924636073.jpg
هل تستطيع النساء شم رائحة القلق بالرجال؟
منوعات
2024-11-01 | 10:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
576 مشاهدة
البشر قادرون على "شم" مشاعر بعضهم البعض، لكن كيفية حدوث ذلك لا تزال غامضة.
الحواس الشمية تلعب دورًا أعمق في حياتنا مما قد نتوقع، إذ لا ترتبط فقط بتقديرنا للطعام والطبيعة، بل تساهم أيضًا في تواصلنا مع الآخرين.
على سبيل المثال، عندما
فقدت
الأثرية الأمريكية كريسي كيلي، المقيمة في
المملكة
المتحدة، حاسة الشم نتيجة عدوى فيروسية، شعرت وكأنها انفصلت عن العالم، معتبرةً أن فقدان الشم يعد حرمانا من المشاركة الكاملة في الحياة اليومية، ومن هنا أسست منظمة خيرية لمساعدة من يعانون من فقدان حاسة الشم.
وأكدت أبحاث حديثة أهمية الشم في التواصل الاجتماعي، إذ أجريت دراسة عام 2023 كشفت أننا نستطيع استشعار مشاعر مثل الخوف أو القلق عبر الروائح، وأن هذه الروائح تؤثر على حالتنا العاطفية.
كما أظهرت دراسة أخرى أن الأشخاص ذوي الحاسة الشمية القوية يميلون لامتلاك علاقات اجتماعية أوسع وعدد
أكبر
من الأصدقاء.
ويعزو العلماء ذلك إلى قدرة البشر على التقاط الروائح التي تُعتبر غير مدركة على مستوى الوعي، مثل الروائح التي تصدر من جسم الأشخاص بعد مصافحة الأيدي.
وأثبتت الدراسات أن الرائحة تلعب دورًا في التعرف على الأقارب والتواصل مع الأصدقاء.
على سبيل المثال، معظم الأمهات الجدد يستطعن التعرف على أطفالهن من خلال الرائحة بعد دقائق فقط من اللقاء، والعكس صحيح بالنسبة للأطفال الذين يستطيعون تمييز رائحة أمهاتهم.
ووجدت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين يتمتعون بحاسة شمية حادة يميلون للشعور بارتياح
أكبر
عند التواصل مع أشخاص لهم روائح جسدية مشابهة، وهو ما قد يفسر انجذابنا نحو الأشخاص الذين نتشارك معهم بعض الصفات الجينية.
أما فيما يتعلق بالمشاعر، فقد كشفت تجربة أجريت في هولندا أن التعرض لرائحة الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة قد يرفع من معنويات الآخرين.
وأظهرت دراسة أخرى أن النساء أكثر حساسية تجاه رائحة قلق الرجال، إذ تزيد من مشاعر عدم الثقة لديهن، وقد يرجع ذلك إلى دورهن التقليدي في توفير الرعاية في حالات الضيق.
لا يزال العلماء يواجهون تحديات في تحديد كيفية معالجة هذه الروائح في الدماغ وكيف تؤثر على تصرفاتنا، ويستمر البحث لفهم الجزيئات المسؤولة عن التواصل الشمي.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
من اقوى مناعة النساء ام الرجال.. وما هي العوامل المعززة؟
11:58 | 2024-10-12
ارتداء ملابس النساء.. "الجيش الإسرائيلي" يعيد ما فعله الامريكان في العراق!
06:13 | 2024-11-01
قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم.. شاروخان بالمركز العاشر
11:29 | 2024-10-11
استطلاع: ارتفاع تأييد "القول الفصل للرجال وتقدمهم في السياسة على النساء".. هل تراجعت النسوية عربيًا؟
03:46 | 2024-09-23
الرجال
النساء
شم رائحة القلق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إن موعدكم الفجر: ساعات وتنطلق صافرة الأمطار.. كيف ستتوزع في العراق؟
أخبار الطقس
37.09%
02:00 | 2024-10-31
إن موعدكم الفجر: ساعات وتنطلق صافرة الأمطار.. كيف ستتوزع في العراق؟
02:00 | 2024-10-31
تحذير هام وعاجل للعراقيين: ابتعدوا عن هذه المناطق
محليات
22.45%
01:50 | 2024-11-01
تحذير هام وعاجل للعراقيين: ابتعدوا عن هذه المناطق
01:50 | 2024-11-01
بسبب سوء الاحوال الجوية.. نداء جديد للعراقيين
محليات
20.9%
03:55 | 2024-11-01
بسبب سوء الاحوال الجوية.. نداء جديد للعراقيين
03:55 | 2024-11-01
كاساس يعلن قائمة أسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان
رياضة
19.56%
11:37 | 2024-10-31
كاساس يعلن قائمة أسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان
11:37 | 2024-10-31
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
استديو Noon
موضوع الشعور 30-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-30
استديو Noon
موضوع الشعور 30-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-30
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
استديو Noon
موضوع الشعور 30-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-30
استديو Noon
موضوع الشعور 30-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-30
اخترنا لك
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا هذه الادوية
13:35 | 2024-11-01
سرطان البروستاتا سيتضاعف خلال 20 عاما.. ما السبب؟
13:12 | 2024-11-01
صورة داخل صورة.. التحديث الجديد لـ"تليغرام" يخرج بميزات عملية
11:54 | 2024-11-01
الميلاتونين والنوم: علاقة وثيقة... وماذا عن الكولون؟
06:00 | 2024-10-31
بسهولة.. كيف تحوّل هاتف "الأندرويد" إلى كاميرا ويب؟
13:28 | 2024-10-30
داخل ذهب كاذب.. اكتشاف حشرة عاشت قبل 450 مليون سنة
13:15 | 2024-10-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.