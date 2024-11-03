هكذا تحجب المكالمات المزعجة

نيوز – منوعات

استخدام الهواتف الحديثة لا يخلو من التحديات، وأحد أبرز هذه التحديات هو مواجهة غير المرغوب فيها، فمكالمات التسويق العشوائي والمحتالين تثير إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين، وقد تؤدي إلى فقدان التركيز وإرباك الأنشطة اليومية.

ورغم أن مكالمات البريد العشوائي مزعجة، إلا أنه لا يمكنك تجاهلها أو إبقاء هاتفك صامتًا لفترة طويلة، إذ قد ينتهي بك الأمر إلى تفويت مكالمات مهمة.

ولمنع والرسائل غير المرغوب فيها، توفر هواتف أندرويد خيارًا يسمح لك بحظر غير المعروفة، وفيما يأتي دليل قصير حول كيفية حظر مكالمات البريد العشوائي على هواتف أندرويد.

إلى مزود الخدمة

تتمثل إحدى أسهل الطرق لحظر العشوائية في تسجيل رقمك عند مزود الخدمة لديك، ولإلغاء الاشتراك في تلقي مكالمات التسويق عبر الهاتف، وبالتأكيد يجب التأكد من أن مزود الخدمة يقدم هذه الميزة.

تعمل هذه الميزة على حظر التجارية غير المرغوب فيها من أطراف ثالثة بشكل فعال دون التأثير في التنبيهات الأساسية من البنوك أو مقدمي الخدمات.

حظر العشوائية يدويًّا

يمكنك أيضًا حظر أرقام فردية يدويًّا على هاتف يعمل بنظام أندرويد، للقيام بذلك افتح تطبيق الهاتف وانتقل إلى سجل المكالمات، واضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال المزعجة، ثم حدد "Block" أو "Report".

وهذه الطريقة مفيدة، ولكنها قد تكون محدودة، إذ يغير المتصلون المزعجون أرقامهم بشكل متكرر.

تصفية غير المعروفة

توفر أجهزة أندرويد أيضًا ميزة لتصفية غير المعروفة أو المشتبه بها تلقائيًّا، وللقيام بذلك، افتح تطبيق المكالمات، واضغط على أيقونة النقاط الثلاث، وانتقل إلى الإعدادات، وحدد "Caller ID & Spam".

تساعد هذه الميزة على إسكات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال لديك، ما يقلل من الانقطاعات الناجمة عن غير المرغوب فيها المحتملة.