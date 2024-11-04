خلل في تطبيق واتساب (صورة)

أعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاثنين، حدوث خلل في تطبيق واتساب عند بعض المستخدمين.

وذكر المركز في بيان مقتضب، ان "خللا ضرب تطبيق واتساب عند بعض المستخدمين".



وبين، أن الخلل" أدى الى فشل الاتصال".