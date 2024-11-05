400 مقطع فيديو غير لائق لموظف حكومي في غينيا الاستوائية تثير جدلًا واسعًا

انتشرت مئات من مقاطع الفيديو الجنسية التي تتعلق بمسؤول حكومي رفيع المستوى في غينيا الاستوائية مع زوجات آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى محاولة الحد من انتشارها.

في المقاطع، يظهر مدير التحقيقات المالية الوطنية (ANIF)، بالتاسار إيبانغ إنغونغا، الملقّب بـ "بيّلو" بسبب مظهره الجيد، وهو يقوم بأعمال غير لائقة مع عدة شركاء - بما في ذلك زوجات مسؤولين بارزين - في مكتبه بوزارة المالية.

وهو أبٌ متزوج وابن بالتاسار إيبانغ إنغونغا إدجو، رئيس الجماعة الاقتصادية والنقدية لمنطقة وسط أفريقيا.كما أنّ له صلة مباشرة برئيس البلاد الذي يخدم لفترة طويلة.

وعلى الفور أعلن رئيس البلاد، تيودورو نغويما أوبيا مانغو، على صفحته في "إكس" أنّ الحكومة ستأمر بـ "التعليق الفوري لجميع الحكوميين الذين شاركوا في علاقات جنسية في مكاتب الوزارات، حيث يُشكل ذلك انتهاكًا سافرًا لقانون السلوك العام وقانون الأخلاقيات العامة".

مع أنّها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مقاطع جنسية تتعلق بالموظفين الحكوميين على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن القضية تصاعدت إلى أبعاد غير مسبوقة بسبب شهرة المسؤولين المتورطين.

وفي الأسبوع الماضي، قال أوبيا إنه أعطى إشعارًا لمدة 24 ساعة لوزارة الاتصالات في غينيا الاستوائية، والهيئات التنظيمية، وشركات الهاتف "للتصدي لتوزيع مقاطع الفيديو الإباحية التي تغمر شبكات التواصل الاجتماعي في غينيا الاستوائية".

تمّ تسريب مقاطع الفيديو الجنسية على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت كان فيه قد تم احتجازه في سجن شاطئ مالابو الأسود الشهير في قضية اختلاس أموال عامة، وفقًا لمحطة التلفزيون الحكومية TVGE.

وأكّد المدعي العام في غينيا الاستوائية، أناتوليو نزانغ نغويما، في تصريح له لمحطّة TVGE ، أنّه إذا أظهرت الفحوصات الطبية أن إيبانغ إنغونغا "مُصاب بأمراض منقولة جنسيًا"، فسيتم محاكمته بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الصحة العامة".

وشهدت حركة مرور الإنترنت، وبخاصة تحميل الصور، اضطرابًا شديدًا في البلاد بعد أن اتخذت السلطات إجراءات للحد من انتشار مقاطع الفيديو الجنسية، وفقًا لما ذكره شهود عيان لوكالة "فرانس برس".

كما تضجّ وسائل التواصل الاجتماعي بالتكهنات حول إمكانية تسريب المزيد من الفيديوهات الغير لائقة لأفرادٍ آخرين، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، في الأيام المقبلة.