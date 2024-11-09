سيأتي "فضائيين" وبدأت نهاية العالم.. توقعات "العرافة العمياء" حول 2025 تعود للواجهة

وعادت توقعات "العرافة العمياء" فانغا للأضواء مرة أخرى مع بدء لعام 2024، إذ توقعت نهاية العالم في عام 2025.وتنبأت العمياء بحدوث اضطرابات في قارة أوروبا مما سيؤدي إلى مقتل العديد من السكان، كما تنبأت بقدوم فضائيين إلى الأرض.