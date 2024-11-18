تسجيل أول حالة انقراض لأحد الطيور في أوروبا

والكروان رفيع المنقار طائر ساحلي مهاجر تناسل في غرب سيبيريا وهاجر إلى المتوسط في الشتاء.وبحسب الأنباء "|بي إيه ميديا"، نشر علماء من الملكية لحماية الطيور، ومؤسسة حياة الدولية، ومركز التنوع البيولوجي الطبيعي في هولندا، ومتحف التاريخ الطبيعي، الإثنين، تحليلا لحالة حفظ هذا النوع من .ووجد العلماء أن "آخر مشاهدة دامغة لطائر الكروان رفيع المنقار، كانت في فبراير من عام 1995 في المغرب"، وخلصوا إلى أنه "منقرض عالميا".ومن المرجح أن "يكون الكروان رفيع المنقار أول حالة انقراض عالمي للطيور من البر الرئيسي لأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا".