"موتورولا" تدخل منافسة الكبار بـ 5 هواتف ذكية

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تعد واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في مجال الهواتف المحمولة، وعلى عكس معظم العلامات التجارية للهواتف الذكية، تلبي احتياجات الجميع تقريبًا.

وهي أيضًا العلامة التجارية المفضلة للحصول على هاتف ذكي قابل للطي بأسعار معقولة.

وهناك 5 هواتف ذكية من موتورولا، تم إطلاقها في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أكثر العلامات التجارية للهواتف الذكية تنوعًا في العالم:

Motorola Razr 50 Ultra

الهاتف والمتطور من موتورولا، الذي يعد أيضًا أحد أكثر الهواتف القابلة للطي تميزًا، إذ يتميز بشاشة كبيرة مقاس 4 بوصات ومعالج "Snapdragon 8s Gen 3".

وهو أيضًا أحد أكثر الهواتف ذات التصميم القابل للطي قدرة، إذ يوفر تجربة "Android" جنبًا إلى جنب مع قدرات مثل "Gemini".

Motorola Edge 50 Ultra

يعمل هذا الهاتف المميز من بمعالج "Snapdragon 8s Gen 3"، وقد لا يكون بكفاءة بعض الهواتف الرائدة الأخرى، التي تعمل بمعالج "Snapdragon 8 Gen 3"، مثل "iQOO 12" أو "Xiaomi 14".

ويبرز "Edge 50 Ultra"، بلمساته النهائية بلون "Pantone" وتصميمه المتميز، من بين الحشود.

وهو أيضًا أحد أسرع الهواتف الذكية شحنًا لعام 2024 مع شحن سريع بقوة 120 وات، بالإضافة إلى إعداد الكاميرا الثلاثية مع عدسة تكبير "Periscope".

Moto G45 5G

Moto 5G أحد أكثر الهواتف الذكية الاقتصادية شمولاً في الأسواق، كما أنه يوفر إمكانيات مثل شاشة 120 هرتز، ولوحة خلفية من الجلد النباتي، وإعداد مكبر صوت ستريو، وتصنيف IP52، والمزيد.

ويحتوي الهاتف أيضًا على ميزات مثل مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وفتحة بطاقة "microSD" هجينة لتوسيع مساحة التخزين الإضافية.

Motorola Edge 50 Fusion

هاتف ذكي آخر مثير للاهتمام من لعام 2024، هو Edge 50 Fusion، وهو هاتف ذكي متوسط المدى يتمتع بميزات تشبه الهواتف الرائدة، بما في ذلك شاشة منحنية بمعدل تحديث 144 هرتز، وتصنيف "IP68" لمقاومة الماء والغبار، وتجربة مستخدم "Android" .

Motorola Edge 50

يحتوي "Edge 50" على كل ما يتوقعه المرء تقريبًا من هاتف ذكي رائد، بما في ذلك إطار معدني ممتاز، وإعداد كاميرا ثلاثية بزاوية عريضة مخصصة وعدسة مقربة، وتصنيف "IP68" لمقاومة الماء، كما يأتي بشاشة منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز، ويدعم أيضًا الشحن اللاسلكي.