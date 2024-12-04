فائدة جديدة للقرفة "الدارسين".. تعرف عليها!

وتقول بافليوك: "أظهرت نتائج بعض الدراسات العلمية أن القرفة مفيدة لتطبيع مستوى السكر في الدم. أي أن المقصود هنا هو الوقاية من داء السكري والسيطرة على مستواه في الدم. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وألياف غذائية مفيدة لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات".ووفقا لها، "الشيء الإيجابي في هذه الحالة هو أنه كلما أضفنا المزيد من القرفة إلى الطعام، قل السكر الموجود فيه".وتقول: "عادة ما تستخدم القرفة والقرنفل بدلا من السكر، ما يضفي مذاقا لذيذا على الطعام".