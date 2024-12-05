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هل قامت أنغام بشنّ حملة هجوم مدفوعة ضد شيرين عبد الوهاب؟
منوعات
2024-12-05 | 13:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
303 مشاهدة
أزمة جديدة تشتعل بين الفنانتين المصريتين أنغام وشيرين عبد الوهاب، حيث حرّرت الأولى محضراً ضد أحد الأشخاص متهمةً إياه بترويج
حملة
مدفوعة ضد الأخيرة، وذلك بهدف إغلاق قناتها على يوتيوب، خاصةً بعد نجاحاتها البارزة في الفترة الأخيرة.
في التفاصيل، حرّرت المطربة المصريّة أنغام محضراً ضدّ شخص مجهول روّج لمعلومات زائفة تفيد بأنها شنّت
حملة
هجومية
ضدّ مواطنتها شيرين عبد الوهاب. وتقدّم
وكيل
الفنانة، المحامي أحمد عبد الظاهر، ببلاغ ذكر فيه تضرّرها من مستخدم حساب باسم "zeaad" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لنشره منشوراً يزعم فيه قيامها بمهاجمة شيرين وشنّ
حملة
إلكترونية واسعة ضدها، وادعاء تسبّبها في إغلاق قناتها بهدف التشهير والإساءة إلى سمعتها.
وتقوم
الأجهزة الأمنية
في منطقة الجيزة بفحص
الحساب
للوصول إلى صاحبه، بعدما أكدّ محامي الفنانة أنغام أن جميع الادعاءات التي كُتبت عنها غير حقيقية وتهدف إلى التشهير والإساءة لسمعتها. وتفاعل الرواد مع الأزمة، وتباينت الآراء حولها، فمنهم من صدق القصّة وأكدّ أنّ أنغام تكره شيرين، فيما أنكر القسم الآخر الأمر، وشدّد على العلاقة المحترمة بينهما.
حفلات شيرين وأنغام مؤخراً
على الصعيد المهني، كانت الفنانة أنغام قد أحيت في بداية شهر تشرين الثاني الماضي حفلاً غنائياً في مهرجان "شتا الكويت" تحت قيادة المايسترو
المصري
هاني فرحات، وحمل الحفل عنوان "ليلة عمر"، وقدّمته أنغام التي غنّت مجموعة كبيرة من أغانيها المتنوعة من ألبومها الأخير "تيجي نسيب"، بالإضافة إلى أغانيها السابقة الشهيرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
كما أحيت شيرين عبد الوهاب حفلاً فنياً في الكويت منذ أيام قليلة، وذلك بعد طرح ألبومها الجديد الذي يحقّق نجاحاً باهراً. ومع ذلك، تعرّضت لأزمة مع نقابة المهن الموسيقية بسبب زلة لسانها خلال الحفل أثناء حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم.
المحرر
جنيفر فرحات
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