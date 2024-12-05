هل قامت أنغام بشنّ حملة هجوم مدفوعة ضد شيرين عبد الوهاب؟

في التفاصيل، حرّرت المطربة المصريّة أنغام محضراً ضدّ شخص مجهول روّج لمعلومات زائفة تفيد بأنها شنّت ضدّ مواطنتها شيرين عبد الوهاب. وتقدّم الفنانة، المحامي أحمد عبد الظاهر، ببلاغ ذكر فيه تضرّرها من مستخدم حساب باسم "zeaad" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لنشره منشوراً يزعم فيه قيامها بمهاجمة شيرين وشنّ إلكترونية واسعة ضدها، وادعاء تسبّبها في إغلاق قناتها بهدف التشهير والإساءة إلى سمعتها.وتقوم في منطقة الجيزة بفحص للوصول إلى صاحبه، بعدما أكدّ محامي الفنانة أنغام أن جميع الادعاءات التي كُتبت عنها غير حقيقية وتهدف إلى التشهير والإساءة لسمعتها. وتفاعل الرواد مع الأزمة، وتباينت الآراء حولها، فمنهم من صدق القصّة وأكدّ أنّ أنغام تكره شيرين، فيما أنكر القسم الآخر الأمر، وشدّد على العلاقة المحترمة بينهما.على الصعيد المهني، كانت الفنانة أنغام قد أحيت في بداية شهر تشرين الثاني الماضي حفلاً غنائياً في مهرجان "شتا الكويت" تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وحمل الحفل عنوان "ليلة عمر"، وقدّمته أنغام التي غنّت مجموعة كبيرة من أغانيها المتنوعة من ألبومها الأخير "تيجي نسيب"، بالإضافة إلى أغانيها السابقة الشهيرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.كما أحيت شيرين عبد الوهاب حفلاً فنياً في الكويت منذ أيام قليلة، وذلك بعد طرح ألبومها الجديد الذي يحقّق نجاحاً باهراً. ومع ذلك، تعرّضت لأزمة مع نقابة المهن الموسيقية بسبب زلة لسانها خلال الحفل أثناء حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم.