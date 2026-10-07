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طريقة منع المكالمات المزعجة على آيفون وأندرويد

منوعات

2026-10-07 | 12:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طريقة منع المكالمات المزعجة على آيفون وأندرويد
109 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
رغم أن المكالمات المزعجة أو الاحتيالية كان من المفترض أن تصبح مشكلة من الماضي، فإنها لا تزال تلاحق ملايين المستخدمين يوميًا.

لكن الخبر الجيد هو أن هواتف آيفون وأندرويد أصبحت توفر أدوات مدمجة للتعرف على المكالمات المزعجة وتصفيتها، ما يعني أنك لست مضطرًا بالضرورة إلى تثبيت تطبيقات خارجية مثل "تروكولر" أو دفع اشتراك شهري للتخلص من المتصلين غير المرغوب فيهم.
إلى جانب الأدوات الموجودة في الهاتف نفسه، قد توفر شركة الاتصالات التي تتعامل معها أيضًا خدمات للحماية من المكالمات المزعجة.
وقد تكون هذه المزايا مفعلة تلقائيًا لدى بعض الشركات، بينما تحتاج في حالات أخرى إلى تفعيلها يدويًا من حسابك على موقع شركة الاتصالات أو من خلال تطبيقها.
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كيف تمنع المكالمات المزعجة على آيفون؟
إذا كنت تستخدم آيفون، افتح الإعدادات > التطبيقات > الهاتف.
ستجد ضمن قسم تصفية المكالمات خيارًا مهمًا يحمل اسم Spam. عند تفعيله، لن يرن هاتفك عند تلقي مكالمات تصنفها شركة الاتصالات على أنها مكالمات غير مرغوب فيها.
وبدلًا من ذلك، سيتم إرسال هذه المكالمات تلقائيًا إلى البريد الصوتي، وستظهر داخل تطبيق الهاتف ضمن قسم Spam، الذي يمكنك الوصول إليه من خلال الزر الموجود في أعلى يمين شاشة سجل المكالمات.
نظّم المكالمات الواردة من أرقام مجهولة
يمكنك أيضًا تفعيل خيار Unknown Callers من صفحة الإعدادات نفسها، ما يساعد على إبقاء سجل المكالمات أكثر تنظيمًا.
وبعد تفعيل هذا الخيار، ستظهر المكالمات الأخيرة الواردة من أرقام غير محفوظة في جهات الاتصال ضمن قسم خاص باسم Unknown Callers، ويمكن الوصول إليه من الزر الموجود أعلى يمين شاشة المكالمات.
وإذا اكتشفت أن أحد الأرقام الواردة من هذا القسم يعود إلى شخص أو جهة موثوقة، يمكنك استخدام خيار Mark as Known لإزالته من قائمة الأرقام المجهولة.
ميزة فحص المكالمات المجهولة على آيفون
يقدم آيفون أيضًا قسم Screen Unknown Callers، الذي يوفر ثلاثة خيارات للتعامل مع المكالمات الواردة من أرقام غير محفوظة.
الخيار الأول هو Never، وهو الإعداد الافتراضي، حيث تستمر جميع المكالمات الواردة في الرنين بشكل طبيعي.
أما الخيار الأكثر تشددًا فهو Silence، الذي يعمل على كتم جميع المكالمات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال، وإرسالها مباشرة إلى البريد الصوتي.
ويمكنك لاحقًا مراجعة هذه المكالمات الصامتة من سجل المكالمات داخل تطبيق الهاتف.
Ask Reason for Calling.. حل وسط
إذا كنت لا تريد إسكات جميع الأرقام المجهولة، فإن خيار Ask Reason for Calling يمثل حلًا وسطًا عمليًا.
عند تفعيله، يتولى آيفون فحص المكالمات الواردة من أرقام مجهولة، ويطلب من المتصل توضيح سبب اتصاله قبل أن يقرر الهاتف ما إذا كان ينبغي تمرير المكالمة إليك.
ويمكنك رؤية نسخة مكتوبة مباشرة من رد المتصل على شاشة الهاتف، ثم تحديد ما إذا كانت المكالمة تستحق الرد أم لا.
وتتوفر ميزة فحص المكالمات هذه في دول محددة على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 26 أو الإصدارات الأحدث.
احفظ الأرقام المهمة لتجنب فقدان المكالمات
رغم أن معظم المستخدمين يحتفظون بأرقام أفراد العائلة والأصدقاء في جهات الاتصال، فمن الأفضل أيضًا حفظ أي أرقام أخرى تتصل بك بصورة متكررة، مثل أرقام عيادة الطبيب أو مكان العمل أو العملاء.
ويمكن أن تساعدك أدوات تصفية المكالمات في التخلص من عدد كبير من المكالمات المزعجة، لكن تشديد إعدادات الحظر قد يؤدي في المقابل إلى فقدان مكالمات مهمة من أرقام غير محفوظة، لذلك من الأفضل اختيار الإعداد المناسب لطريقة استخدامك للهاتف.
كيف تمنع المكالمات المزعجة على أندرويد؟
توفر معظم هواتف أندرويد أدوات مدمجة لاكتشاف المكالمات المزعجة، لكن المزايا المتاحة تختلف بحسب نوع الهاتف وإصدار أندرويد وتطبيق الاتصال المستخدم.
ويأتي تطبيق Phone by Google مثبتًا على كثير من هواتف أندرويد، وهو يوفر أدوات مدمجة للتعرف على هوية المتصل واكتشاف المكالمات المزعجة.
وإذا كان هاتفك يستخدم تطبيق اتصال مختلفًا، يمكنك البحث داخل إعداداته عن خيارات مشابهة، أو تثبيت تطبيق Phone من "غوغل" وجعله تطبيق الاتصال الافتراضي.
تفعيل اكتشاف المكالمات المزعجة على أندرويد
افتح تطبيق Phone، ثم اضغط على قائمة الخيارات الموجودة في أعلى اليسار، واختر Settings.
بعد ذلك، انتقل إلى قسم Call Assist واضغط على Caller ID and spam.
فعّل خيار See caller and spam ID، ليحذرك الهاتف من المكالمات التي يُحتمل أن تكون مزعجة قبل الرد عليها.
ولحماية أقوى، فعّل خيار Filter spam calls، الذي يعمل تلقائيًا على إسكات المكالمات التي يشتبه الهاتف في أنها مكالمات غير مرغوب فيها.
ومع ذلك، ستظل قادرًا على رؤية المكالمات الفائتة ورسائل البريد الصوتي الواردة من الأرقام المجهولة داخل تطبيق الهاتف.
وتحتاج هذه المزايا إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد 6.0 أو إصدار أحدث، إلى جانب تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Phone by Google وتعيينه كتطبيق الاتصال الافتراضي.
هواتف بيكسل و"سامسونغ" توفر فحصًا أكثر تقدمًا
توفر بعض هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة Google Pixel وSamsung Galaxy، أدوات أكثر تطورًا لفحص المكالمات، تشبه إلى حد كبير ميزة Ask Reason for Calling الموجودة على آيفون.
إذا كنت تستخدم بيكسل 6 أو إصدارًا أحدث، افتح تطبيق Phone، ثم انتقل إلى: Settings > Spam and Call Screen > Call Screen.
ومن هناك يمكنك إعداد ميزة فحص المكالمات.
أما على بعض هواتف "سامسونغ" المدعومة، فافتح تطبيق الهاتف، واضغط على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى اليمين، ثم انتقل إلى: Settings > Call screening.
وبهذه الإعدادات، يمكن لهاتفك التعامل مع جزء كبير من المكالمات المزعجة تلقائيًا، بدلًا من تركك مضطرًا إلى الرد على كل رقم مجهول لمعرفة ما إذا كان اتصالًا حقيقيًا أم محاولة تسويقية أو احتيالية.
وبشكل عام، فإن أفضل طريقة لتقليل المكالمات المزعجة هي الجمع بين أدوات الهاتف المدمجة وخدمات الحماية التي توفرها شركة الاتصالات، مع التأكد من حفظ أرقام الجهات والأشخاص الذين تتوقع تلقي مكالمات منهم حتى لا تمنع بالخطأ اتصالًا مهمًا.
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