لمستخدمي ايفون.. طريقة تحسن صوت الفيديو

الميزة تُعرف باسم التقريب الصوتي (Audio Zoom)، وهي تعمل بالتزامن مع تقريب الصورة أثناء تسجيل الفيديو.فعندما تقوم بتكبير المشهد، يحاول الآيفون التركيز بدرجة أكبر على الأصوات القادمة من المنطقة التي تصوّرها، بدلًا من التقاط جميع الأصوات المحيطة بالمستوى نفسه.ما فائدة التقريب الصوتي؟لنفترض أنك تصوّر شخصًا يتحدث على خشبة مسرح، عند استخدام تقريب الكاميرا لتكبير صورته، يساعد التقريب الصوتي على التركيز بشكل أكبر على صوته، مع تقليل حضور بعض الأصوات المحيطة، مثل ضجيج الجمهور.ويمكن أن تكون الميزة مفيدة أيضًا عند تصوير المباريات الرياضية أو الحفلات أو أي حدث يكون فيه مصدر الصوت بعيدًا عن الهاتف.لكن تشغيلها ليس الخيار الأفضل في جميع الحالات.فعلى سبيل المثال، إذا كنت تصور وتريد تسجيل أجواء المكان بالكامل، بما في ذلك أصوات الجمهور والمحيط، فقد يكون من الأفضل إيقاف التقريب الصوتي.ففي هذه الحالة، قد يكون التقاط المشهد الصوتي بأكمله أهم من التركيز على مصدر صوت محدد.كيف تفعّل التقريب الصوتي؟لا يظهر خيار التقريب الصوتي داخل تطبيق الكاميرا مباشرة، إذ يمكن الوصول إليه من خلال إعدادات الجهاز عبر المسار التالي:الإعدادات > الكاميرا > تسجيل الصوت (Record Sound) > التقريب الصوتي (Audio Zoom)ومن هناك، يمكن للمستخدم تشغيل الميزة أو إيقافها بحسب طبيعة التصوير ونوع الصوت الذي يرغب في تسجيله.وأصبح التحكم في ميزة التقريب الصوتي متاحًا بدءًا من نظام iOS 26.4، كما تتوافر في iOS 27 على أجهزة آيفون المدعومة.ماذا عن الصوت المكاني؟يوفر آيفون أيضًا خيار الصوت المكاني (Spatial Audio) لتسجيل الفيديو.تهدف هذه التقنية إلى جعل الصوت أكثر واقعية وإحساسًا بالعمق، بحيث يبدو أقرب إلى الطريقة التي نسمع بها الأصوات في العالم الحقيقي.وقد يكون الصوت المكاني مناسبًا بشكل خاص لتسجيل الحفلات والمناسبات والمشاهد التي تحتوي على مصادر صوت متعددة.لكن هناك نقطة يجب الانتباه إليها: على أجهزة آيفون 16 والإصدارات الأحدث، يؤدي تفعيل الصوت المكاني إلى تشغيل تقليل ضوضاء الرياح أيضًا.لذلك، إذا كنت تريد الاحتفاظ بصوت الرياح في التسجيل، فقد يكون من الأفضل إيقاف هذا الخيار.يمكنك استخدام إيربودز كميكروفونإذا كنت تستخدم آيفون لصناعة المحتوى، فهناك ميزة أخرى قد تكون مفيدة لك، وهي إمكانية استخدام بعض طرز إيربودز (AirPods) كمصدر للصوت أثناء تصوير الفيديو.يمكن أن يكون ذلك مفيدًا عند تصوير المقابلات أو مقاطع المحتوى التي يظهر فيها شخص بعيد عن الهاتف.وبدلًا من الاعتماد على الميكروفونات المدمجة في الآيفون، يمكن استخدام إيربودز المتوافقة لالتقاط صوت الشخص، ما قد يساعد على الحصول على تسجيل أوضح في بعض ظروف التصوير.ما الإعداد الأفضل؟لا يوجد إعداد واحد يناسب جميع أنواع التصوير، إذ يعتمد الخيار الأفضل على طبيعة المشهد والصوت المطلوب تسجيله.ويُعد التقريب الصوتي (Audio Zoom) مناسبًا عند الرغبة في التركيز على صوت شخص أو مصدر بعيد، بينما يُفضّل إيقافه عند تصوير مشاهد يُراد الاحتفاظ فيها بأصوات المكان والمحيط.أما الصوت المكاني (Spatial Audio)، فيناسب الحالات التي تتطلب تسجيلًا أكثر واقعية وإحساسًا بالعمق، فيما يمكن استخدام سماعات إيربودز (AirPods) خيارًا عمليًا لالتقاط أصوات الأشخاص في بعض حالات صناعة المحتوى.إذا كنت تصور الفيديو باستخدام آيفون بشكل متكرر، فمن المفيد إلقاء نظرة على إعدادات الصوت بدلًا من التركيز على جودة الصورة فقط.وقد يكون التقريب الصوتي (Audio Zoom) مفيدًا بشكل خاص عند تصوير الأشخاص أو مصادر الصوت البعيدة، بينما قد يكون إيقافه أفضل عند تصوير الحفلات والمناسبات التي تريد فيها الاحتفاظ بأصوات المكان بالكامل.