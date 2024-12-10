"هاتفك معرض للاختراق".. احذر من هذا الشاحن

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الشاحن المخترق أو شاحن الهجوم هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى شواحن أو كابلات USB التي تم تعديلها أو تصنيعها بطريقة تمكنها من التسلل إلى جهازك واختراق بياناته أو تنفيذ عمليات غير مرخصة.

وهذه الشواحن أو الكابلات قد تحتوي على أجهزة أو برامج خبيثة يمكنها اختراق الأجهزة بمجرد توصيلها بها.

طريقة اختراق الهاتف

يتم تعديل الشاحن المخترق بطريقة تسمح له بالتفاعل مع جهاز الهاتف عند توصيله بالشاحن، حيث يقوم بتثبيت برامج خبيثة أو سرقة البيانات.

وفي بعض الحالات يمكنه حتى اختراق الأجهزة بشكل يسمح بالتجسس أو الوصول إلى المعلومات الحساسة.

وللقيام بذلك، يتم تزويد الشاحن أو سلك الشحن بشريحة تُحمّل برنامجًا خبيثًا على الجهاز بمجرد الاتصال به لسحب المعلومات المخزنة عليه، مثل المرور والرسائل والصور والمستندات. وفي بعض الحالات المتطورة، يمكن استخدام الشاحن المخترق لتنفيذ أوامر عن بُعد على جهازك، مثل تثبيت برامج إضافية أو سرقة بيانات النظام.

اكتشاف الشاحن المخترق

إذا كنت تستخدم شاحنًا غير أصلي أو شاحنًا من مصدر غير موثوق أو شاحنًا في مكان عام، قد تكون هناك مخاطر في أنه مخترق. أما الشواحن الأصلية أو المعتمدة من الشركات فهي الأكثر أمانًا. في هذا الإطار، إذا لاحظت ظهور تحذيرات غير متوقعة أو إشعارات غريبة أو تحذيرات عن عدم التوافق أو الأمان عند الشاحن، فقد يكون هذا مؤشرًا على وجود مشكلة. كذلك، إذا لاحظت سلوكًا غير عادي مثل بطء في الأداء أو نفاد البطارية بسرعة أكبر من المعتاد، فهذا قد يكون ناتجًا عن محاولة اختراق.

طرق الحماية

ومن المهم أن تتأكد من أن الشاحن الذي تستخدمه هو شاحن أصلي أو معتمد، كما يجب عدم استخدام شواحن عامة في أماكن مثل محطات القطارات أو المطارات.

فقد تحتوي هذه الشواحن على برامج خبيثة. ومن المهم أيضًا استخدام كابلات معتمدة والتأكد من شراء الأجهزة من مصادر موثوقة وتجنب شراء الشواحن الرخيصة التي قد تحتوي على مكونات غير آمنة.