بعد زيارتها العراق.. الهام شاهين برفقة يسرا أثناء أداء مناسك العمرة في السعودية

وتصدّرت صورتهما محركات البحث والمنصات الرقمية، خاصّة بعد إطلالاتهما الفنية المُختلفة في الفترة الماضية. وحرصت الفنانة إلهام شاهين على أداء مناسك العمرة في المملكة السعودية، ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل "فيسبوك" مجموعة من لها من أمام الكعبة المشرفة،وعلّقت عليها بالقول: "ربنا يتقبّل ويجعله في ميزان حسنات أمي... الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة يا رب... أفتقدها وسأظلّ أفتقدها حتى نلتقى". وكان بصحبة الممثلة إلهام شاهين كلّ من الفنانة يسرا وشقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته منّة جاب الله، وظهروا بملابس سوداء، بينما ظهرت يسرا بالنقاب ومن دون مكياج.وحصدت على تفاعل كبير من قبل المتابعين الذين تمنّوا لهم زيارة مقبولة وأن يمنحهم الله السلام، كما تمنّى البعض من إلهام ويسرا إعتزال الفنّ والتفرّغ لعبادة الله ولبس الحجاب.وجاء ببعض التعليقات: "تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم.. وربنا يرحم والدتك ويرزقها الفردوس الاعلى ويجعل برك اليها دائما موصول"، "عمره مقبوله ان شاء الله ربنا يرحم والدتك"، "ربنا يكرمك الهام ويثبتك علي الإيمان والله العظيم صورتك رائعة.. ياريت تتوبي الي الله توبة نصوحا قبل أن يأتي يوماً لاينفع فيه الا تقوي الله".ونشير إلى أنّ النجوم إلهام شاهين ويسرا وأمير شاهين تواجدوا مؤخراً في لحضور فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في العاصمة الرياض في الفترة ما بين 5 ديسمبر و14 ديسمبر الحالي.