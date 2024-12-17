كل ما تريد معرفته عن يوم علم كردستان

وتم تقديم الوطني لكردستان لأول مرة في مؤتمر باريس للسلام في عام 1920 من قبل القادة الأوائل للحركة القومية الكردية، خويبون. ومنذ أوائل القرن العشرين، كان علم كوردستان رمزًا للفخر القومي الكبير للأكراد في العراق، إيران وسوريا وتركيا وفي جميع أنحاء العالم.صمم الكردي من قبل الدكتور مهرداد إزادي ، ويتألف من خلفية ثلاثية الألوان، وقرص شمسي موضوع مركزيًا، ألوان ، من إلى الأسفل ، هي الأحمر والأبيض والأخضر. يحتوي قرص الشمس الأصفر في الوسط على 21 أشعة، متساوية في الحجم والشكل، ويحمل كل من شعار الشمس والرقم 21 أهمية دينية وثقافية في التقاليد الدينية الكردية اليزدانية.وفقًا للدكتور إيزادي ، فإن الرقم 21 خائف في الديانات اليزدانية القديمة: الإيزيدية ، اليارسانية، الفيزم ، إلخ. على وجه الخصوص، فإن الشخصيات المقدسة في تلك الديانات كلها مولودة من جديد بعد 21 يومًا فقط من الحمل. تؤمن ديانات اليزداني أيضًا بأن تناسخ ولادة الروح الجديدة يستغرق 21 يومًا من يوم العبور. أثناء تصميم الكردي، اختار الدكتور إيزادي 21 شعاعًا كرمز لإحياء الأمة الكردية وهويتها وكرامتها.في عام 1946، تبنت مهاباد الكردية التي لم تدم طويلًا علمًا كرديًا وطنيًا، بغطاء من الأسلحة بدلاً من أمة الله. في عام 1992، تبنت منطقة تصميم أمة الله 21 شعاع للدكتور مهرداد إزادي والدكتور بيجان إلياسي. حتى يومنا هذا ، يظل تصميم أمة الله الوطني لكردستان.في حين أن الوطني لكردستان معترف به في جميع المناطق الكردية، فإن العديد من الأعلام الوطنية يتم نقلها بواسطة مجموعات سياسية كردية مختلفة في جميع أنحاء .ما هي قصة الألوان الكردية والشمس؟إذا كنت قد قرأت بالفعل منصبي عن التاريخ الكردي، فأنت تعلم أن هناك معاهدة سيرفس في عام 1920، حيث وعدت بالاستقلال. هذا هو بالضبط الوقت الذي تم فيه تقديم الكردي أولاً في مؤتمر باريس للسلام. في عام 1946 أصبح "العلم المشمس" هو الرسمي لجمهورية مهاباد."العلم المشمس" لديه الشمس في مركزها الذي يسمى روج.هذه الشمس لديها 21 أشعة بالضبط.رقم 21 مهم للغاية في الإيزيديّة – فهو يمثل نهضة أو نهضة.غالبًا ما ترتبط 21 أشعة أيضًا بـ 21 آذار – وهو عيد النوروز.الأحمرهذا اللون يرمز إلى دماء الشهداء الذين قاتلوا من أجل الحرة، لعائلاتهم وأصدقائهمالاخضريرمز اللون إلى المناظر الطبيعية الخلابة في . كما أنها تقف على الحيوية والحياةأبيضهذا اللون هو ببساطة المساواة والسلام.ألأصفرالشمس عند الكردي ليس لها لون عشوائي. الأصفر يعبر عن نور الناس ومسار الحياة.