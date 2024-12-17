كل ما تريد معرفته عن يوم علم كردستان

وتم تقديم العلم
الوطني لكردستان لأول مرة في مؤتمر باريس للسلام في عام 1920 من قبل القادة الأوائل للحركة القومية الكردية، خويبون. ومنذ أوائل القرن العشرين، كان علم كوردستان رمزًا للفخر القومي الكبير للأكراد في العراق، إيران وسوريا وتركيا وفي جميع أنحاء العالم.
صمم العلم
الكردي الحديث
من قبل الدكتور مهرداد إزادي ، ويتألف من خلفية ثلاثية الألوان، وقرص شمسي موضوع مركزيًا، ألوان العلم
، من الأعلى
إلى الأسفل ، هي الأحمر والأبيض والأخضر. يحتوي قرص الشمس الأصفر في الوسط على 21 أشعة، متساوية في الحجم والشكل، ويحمل كل من شعار الشمس والرقم 21 أهمية دينية وثقافية في التقاليد الدينية الكردية اليزدانية.
وفقًا للدكتور إيزادي ، فإن الرقم 21 خائف في الديانات اليزدانية القديمة: الإيزيدية ، اليارسانية، الفيزم ، إلخ. على وجه الخصوص، فإن الشخصيات المقدسة في تلك الديانات كلها مولودة من جديد بعد 21 يومًا فقط من الحمل. تؤمن ديانات اليزداني أيضًا بأن تناسخ ولادة الروح الجديدة يستغرق 21 يومًا من يوم العبور. أثناء تصميم العلم
الكردي، اختار الدكتور إيزادي 21 شعاعًا كرمز لإحياء الأمة الكردية وهويتها وكرامتها.
في عام 1946، تبنت جمهورية
مهاباد الكردية التي لم تدم طويلًا علمًا كرديًا وطنيًا، بغطاء من الأسلحة بدلاً من أمة الله. في عام 1992، تبنت منطقة كردستان العراق
تصميم أمة الله 21 شعاع للدكتور مهرداد إزادي والدكتور بيجان إلياسي. حتى يومنا هذا ، يظل تصميم أمة الله العلم
الوطني لكردستان.
في حين أن العلم
الوطني لكردستان معترف به في جميع المناطق الكردية، فإن العديد من الأعلام الوطنية يتم نقلها بواسطة مجموعات سياسية كردية مختلفة في جميع أنحاء كردستان
.
ما هي قصة الألوان الكردية والشمس؟
إذا كنت قد قرأت بالفعل منصبي عن التاريخ الكردي، فأنت تعلم أن هناك معاهدة سيرفس في عام 1920، حيث وعدت كردستان
بالاستقلال. هذا هو بالضبط الوقت الذي تم فيه تقديم العلم
الكردي أولاً في مؤتمر باريس للسلام. في عام 1946 أصبح "العلم المشمس" هو العلم
الرسمي لجمهورية مهاباد.
"العلم المشمس" لديه الشمس في مركزها الذي يسمى روج.
هذه الشمس لديها 21 أشعة بالضبط.
رقم 21 مهم للغاية في الإيزيديّة – فهو يمثل نهضة أو نهضة.
غالبًا ما ترتبط 21 أشعة أيضًا بـ 21 آذار – وهو عيد النوروز.
الأحمر
هذا اللون يرمز إلى دماء الشهداء الذين قاتلوا من أجل كردستان
الحرة، لعائلاتهم وأصدقائهم
الاخضر
يرمز اللون إلى المناظر الطبيعية الخلابة في كردستان
. كما أنها تقف على الحيوية والحياة
أبيض
هذا اللون هو ببساطة المساواة والسلام.
ألأصفر
الشمس عند العلم
الكردي ليس لها لون عشوائي. الأصفر يعبر عن نور الناس ومسار الحياة.