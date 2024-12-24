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ذكر موقع WABetaInfo أن تطبيق "واتس آب" المخصص لأنظمة iOS حصل على ميزة جديدة تفيد الكثير من المستخدمين.

وجاء في منشور على الموقع: "تحديث (24.25.89) الجديد لواتس آب المخصص لأنظمة iOS يحمل معه ميزة تسمح بمسح المستندات ضوئيا باستخدام كاميرا الهاتف أو الجهاز الذكي، هذه الميزة ستكون متاحة لعدد من المستخدمين".

وأشار الموقع إلى أن مستخدمي "واتس آب" من أجهزة آبل سيكونون قادرين على مسح المستندات ضوئيا دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق أو استعمال تطبيقات أخرى لهذا الغرض، فالميزة الجديدة ستكون موجودة في خيارات مشاركة المستندات في التطبيق، ومن خلالها يمكن إجراء مسح لأي مستند وصنع نسخة إلكترونية منه وتعديلها وإرسالها إلى أي شخص أو مجموعة عبر "واتس آب".

وتبعا للموقع فإن ميزة المسح الضوئي للمستندات تتوفر حاليا على أجهزة iOS التي تم تحميل أحدث نسخة من "واتس آب" فيها من خلال متجر App Store، لكن سيتم طرحها لشريحة من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة.