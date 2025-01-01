قطعها بسبب أحد اقربائه.. شاب يضحي بأصابع يده لتغيير مصيره

هذه الواقعة الصادمة، التي وقعت في سورات بولاية غوجارات، كشفت عن مدى تعقيد صراعات الإنسان الداخلية عندما يجد نفسه عاجزًا عن قول "لا".بدأت القصة عندما تقدم الشاب، مايور تارابارا، ببلاغ إلى مدعيًا أن أصابعه قُطعت في حادث غامض. زعم أنه كان يقود دراجته النارية في طريقه لزيارة صديق عندما شعر بدوار وسقط بجانب الطريق. وعندما استفاق بعد عشر دقائق، اكتشف أن أربعًا من أصابع يده اليسرى قد بُترت.في البداية، اعتقدت أن الحادث قد يكون مرتبطًا بطقوس سحرية سوداء، ولكن التحقيقات كشفت تفاصيل صادمة تناقض مايور بالكامل.بنقل القضية إلى فرع الجريمة في سورات، بدأت بفحص تسجيلات المراقبة في المنطقة. اللافت أن الفيديو أظهر مايور وهو يركن دراجته بهدوء بالقرب من الطريق الدائري، قبل أن يعود مصابًا في يده. كما لم يظهر أي شهود يؤكدون ادعاءه بفقدان وعيه.تحت ضغط التحقيقات، اعترف مايور بأنه قام بقطع أصابعه بنفسه مستخدمًا سكينًا اشتراها قبل أيام من متجر محلي. وروى تفاصيل الليلة التي نفذ فيها خطته، حيث قاد دراجته إلى الطريق الدائري ليلاً، وقام بربط ذراعه بحبل لمنع النزيف قبل أن يقطع أصابعه، ثم تخلص من السكين والأصابع في حقيبة.خلال التحقيقات، أقر مايور بأنه لجأ إلى هذا التصرف الغريب لأنه لم يعد يرغب في العمل في مصنع ألماس يملكه أحد أقاربه. ورغم عدم ارتياحه للعمل، كان يخشى أن يعبر عن رغبته في الاستقالة، فقرر أن يعيق نفسه جسديًا ليصبح غير مؤهل للعمل.تمكنت من العثور على حقيبة تحتوي على ثلاثة من أصابعه، لكنها لا تزال تبحث عن مزيد من التفاصيل لفهم كامل القصة. أحد المحققين صرح قائلاً: "مايور اعترف بأنه خطط لذلك للتخلص من العمل، ونحاول الآن معرفة المزيد عن خلفيات هذه الحادثة غير المسبوقة".