احذر من هذه المكالمات.. تسعى لسرقتك

نيوز – منوعات

هل لاحظت زيادة في عدد الهاتفية من أرقام دولية غير معروفة تتصل بهاتفك؟

أنت لست وحدك، فهناك عملية احتيال متطورة للغاية وراء هذه المكالمات، تحاول إغراء الأشخاص بعروض عمل وهمية أو أموال يانصيب أو هدية.

وفي الوقت نفسه، يسرقون تفاصيلك الشخصية والمصرفية للاستيلاء على حساباتك البنكية أو حساباتك على .

في السياق عينه، يمكن أن يتم عمل Missed call على هاتفك، وبمجرد إعادة اتصالك بصاحب الرقم، سيتم سرقتك من خلال التعرفة المرتفعة للدقيقة.

طريقة الاحتيال

تختلف طريقة عمل هؤلاء المحتالين من حالة إلى أخرى.

ففي حين أن البعض يكتفون بإعطاء مكالمة فائتة لإثارة الفضول، حيث ستتصل بهم بنفسك، فقد يتصل بك البعض عدة مرات، ويذكرون أنهم من شركة أو وكالة توظيف، ولديهم شيء مهم أو عمل لك.

وإذا كنت تتلقى مكالمات هاتفية من أرقام دولية غير معروفة متعددة، فهناك احتمال أن يكون رقم هاتفك قد تسرب كجزء من اختراق كبير لقاعدة البيانات.

سبل الحماية

في أي من هاتين الحالتين، من الأفضل عدم تلقي هذه أو معاودة الاتصال بها، حيث إن بعض هذه قد تكلف الكثير من المال كل دقيقة.

ليس هذا فحسب، بل من المهم أيضًا استخدام خدمات مثل Truecaller، وهي تعمل كطبقة دفاع أولى ضد مكالمات الاحتيال من أرقام هواتف دولية، خاصة إذا تم استخدام الرقم نفسه للاحتيال على الآخرين أيضًا.

شيء آخر يمكن القيام به هو حظر هذه الأرقام والإبلاغ عنها. وإذا كنت تتلقى هذه من تطبيقات مثل واتساب، فتأكد من تمكين خيارات مثل غير المعروفة الصامتة لحظر هذه تلقائيًا.

وإذا كانت مزعجة أو متكررة، يمكنك الاتصال بشركة الهاتف الخاصة بك لإبلاغها عن هذه وطلب المساعدة في حظرها.

ولا بد من الإشارة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالاحتيال، فمن الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من أن تندم لاحقًا.

لذلك فكر مرتين قبل تلقي مكالمة غير معروفة أو معاودة الاتصال بها.

وإذا شعرت أن هناك شيئًا غير صحيح، قم بحظره والإبلاغ عنه، مما سيساعد الآخرين أيضًا.