خبر سار لمالكي هواتف ايفون 15 و16

وجاءت التسوية بعد دعوى قضائية اتهمت أبل بالترويج لمزايا Apple Intelligence والإصدار الجديد من قبل إتاحتهما فعليًا للمستخدمين، إذ رأى المدّعون أن الحملات الإعلانية قدّمت صورة مضللة عن قدرات الأجهزة، ما دفع بعض المستهلكين إلى شراء هواتف جديدة اعتمادًا على تلك الوعود.ووافقت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية على الاتفاق بصورة مبدئية، في خطوة تمهّد لإنشاء موقع إلكتروني مخصص لاستقبال طلبات التعويض من المستخدمين الذين تنطبق عليهم شروط التسوية.ورغم هذه الموافقة، لن يتمكن المستخدمون من تقديم طلباتهم في الوقت الحالي، إذ يُنتظر إطلاق الموقع الرسمي الخاص بالتسوية خلال الأشهر المقبلة.وتعود القضية إلى مؤتمر المطورين WWDC 2024، عندما كشفت أبل عن نسخة جديدة من Siri مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على فهم سياق المستخدم بصورة أفضل، والوصول إلى بيانات البريد الإلكتروني والرسائل والتقويم والصور والتطبيقات المختلفة لتنفيذ المهام والإجابة عن الأسئلة.وخلال العرض، أوضحت الشركة أن المساعد الصوتي سيكون قادرًا على تنفيذ مهام مثل تشغيل بودكاست أوصى به أحد الأصدقاء، أو معرفة موعد وصول رحلة أحد أفراد العائلة، أو تحديد الوقت الأمثل لمغادرة المنزل للوصول إلى المطار بالاعتماد على بيانات حركة المرور.واستمرت أبل في الترويج لهذه المزايا عبر حملات إعلانية متعددة، من بينها إعلان تلفزيوني شاركت فيه الممثلة البريطانية رامزي، قبل أن تسحبه الشركة لاحقًا بعد اتضاح أن المزايا المعروضة لم تكن متاحة للمستخدمين.تأجيلات متكررةشهد إطلاق مزايا Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي عدة تأجيلات، إذ أعلنت أبل في آذار 2025 تأجيلها إلى موعد غير محدد، ووصف المسؤول عن تطوير Siri في أبل، ، ذلك بأنه "موقف محرج".ثم أعلنت الشركة تأجيلًا جديدًا في فبراير/شباط 2026، قبل أن تبدأ أخيرًا بإتاحة المزايا عبر النسخة التجريبية iOS 27 Beta التي صدرت في حزيران 2026.وتتوفر المزايا حاليًا لمستخدمي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو وجميع هواتف سلسلة آيفون 16 وسلسلة آيفون 17 من خلال النسخة التجريبية، على أن يصل الإصدار النهائي مع تحديث iOS 27 المتوقع في أيلول.من يحق له الحصول على التعويض؟تشمل التسوية المستخدمين الذين اشتروا آيفون 15 برو أو أي جهاز من سلسلة آيفون 16 خلال الفترة الممتدة من 10 حزيران 2024 إلى 29 آذار 2025، ممن تأثروا بالحملات الإعلانية الخاصة بمزايا Siri الجديدة.وبحسب الاتفاق، سيحصل كل مستخدم مؤهل على تعويض يبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا، وقد يرتفع إلى 95 دولارًا أمريكيًا للفرد إذا كان عدد المطالبات أقل من المتوقع.ومن المنتظر إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتسوية خلال الأشهر المقبلة، كما ستبدأ أبل بإرسال إشعارات إلى المستخدمين المشمولين خلال 45 يومًا من تاريخ الموافقة المبدئية على الاتفاق.وفي حال لم يتلقَّ أحد المستخدمين إشعارًا، فسيظل بإمكانه تقديم طلب التعويض عند فتح الموقع الإلكتروني، شريطة استيفاء جميع شروط الأهلية المنصوص عليها في التسوية.