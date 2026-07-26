ضجيج المرور يسبب مرضا لا رجعة فيه

فالتعرض المطول لأصوات السيارات والشاحنات في الشوارع المزدحمة لا يسبب الإزعاج فقط، بل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم والمشكلات النفسية، كما قد يؤثر سلبا على النمو الذهني للأطفال.وفي دراسة دنماركية حديثة، حاول الباحثون الإجابة عن سؤال مهم: هل يؤدي العيش بالقرب من الطرق الصاخبة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض باركنسون، على المدى الطويل؟وللإجابة عن هذا السؤال، تابع الفريق البحثي أكثر من 3 ملايين دنماركي تجاوزوا سن الأربعين، على مدى يقارب عشرين عاما. وبعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أن التعرض الطويل لضجيج المرور داخل المنازل يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض باركنسون. وظهر هذا الارتباط بوضوح على جانبي المنزل، سواء الجانب المواجه للشارع والأكثر تعرضا للضجيج، أو الجانب الخلفي الأكثر هدوءا.وكلما ارتفع مستوى الضوضاء في المنزل، ازداد خطر الإصابة بالمرض. إلا أن وجود جانب أكثر هدوءا في المنزل، بفارق لا يقل عن 10 ديسيبل مقارنة بالجانب المواجه للشارع، ساهم في خفض هذا الخطر لدى سكان المناطق الصاخبة.ونشرت الدراسة في مجلة JAMA Neurology، وسجلت إصابة 20 ألفا و587 مشاركا بمرض باركنسون خلال فترة المتابعة.