باحثون يكتشفون تقنية جديدة لعلاج آلام الظهر الحادة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
09:00 PM
الى
10:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص قطاع الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571398-639205967515016172.webp
باحثون يكتشفون تقنية جديدة لعلاج آلام الظهر الحادة
منوعات
2026-07-25 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
138 شوهد
كشف باحثون، اليوم السبت، عن وجود تقنية جديدة لعلاج آلام الظهر الحادة، من خلال استخدام القسطرة، وهي تقنية تستخدم على نطاق واسع في علاج السكتة الدماغية، للوصول إلى الأوعية الدموية التي تغذي المنطقة المسببة للألم وحقن العلاج فيها مباشرة.
واشار الباحثون خلال الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لجمعية جراحة الأعصاب التدخلية (SNIS) ان "هذه التنقية تفتح تجربة جديدة في جراحة الأعصاب، حيث تساعد في علاج آلام الظهر الحادة، من خلال إيصال الدواء مباشرة إلى مصدر الألم عبر الشرايين المغذية للعمود الفقري".
وقد اختبر الباحثون هذه "الطريقة على ستة مرضى يعانون من آلام مستعصية في المنطقة الصدرية القطنية من العمود الفقري، ضمن دراسة بعنوان (التسريب الموجه ثنائي الجانب لليدوكائين والديكساميثازون عبر الشريان القطعي لعلاج ألم المنطقة الصدرية القطنية المستعصي: نتائج أولية)"، حيث أدخل الفريق الطبي قسطرة عبر الشريان الفخذي حتى الأوعية الدموية المرتبطة بمصدر الألم، ثم حقن مادتي الليدوكائين والديكساميثازون في المنطقة المستهدفة".
وأظهرت النتائج "انخفاض متوسط شدة الألم من 9.5 من 10 قبل العلاج إلى الصفر مباشرة بعد الإجراء، كما انخفضت حاجة المرضى إلى المسكنات الأفيونية، إذ توقف مريضان عن استخدامها بالكامل خلال فترة وجودهما في المستشفى، واستمر تحسن مستويات الألم بعد ثلاثة أشهر من العلاج".
وساعد تحسن الحالة أربعة مرضى على استئناف جلسات العلاج الطبيعي، بعدما حالت شدة الألم سابقا دون قدرتهم على المشاركة فيها".
وقال المعد الرئيسي للدراسة من قسم جراحة الأعصاب في الفرع الطبي لجامعة
تكساس
ماتياس
كوستا،: "أحدثت جراحة الأعصاب التدخلية تحولا كبيرا في علاج السكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية وغيرها من أمراض الدماغ والعمود الفقري، والآن نبحث ما إذا كانت هذه التقنيات نفسها قادرة على مساعدة المرضى الذين يعانون من آلام شديدة".
وأضاف أن "النتائج الأولية تشير إلى أن العلاج داخل الأوعية الدموية قد يساهم في تخفيف الألم وتحسين الوظائف وتقليل الاعتماد على المسكنات الأفيونية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذه التقنية ما زالت في مراحلها المبكرة، وتحتاج إلى دراسات أوسع لتقييم فاعليتها وسلامتها قبل اعتمادها على نطاق واسع".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الكشف عن مفاتيح جديدة لعلاج اضطراب ثنائي القطب
10:09 | 2026-05-19
هيئة الإعلام تنذر قناة وتغرم أخرى وتمنع هيثم المياحي من الظهور 30 يوماً
12:17 | 2026-06-24
"الفيفا" يدخل إجراء تقنيا جديدا على "الفار"
16:26 | 2026-07-09
الصين تعتقل باحثًا أمريكيًا بتهمة التجسس
12:06 | 2026-06-12
الام الظهر
طريقة جديدة للتخفيف
جامعة تكساس
منطقة الصدر
حسن مستو
ماتياس
الصدر
تكساس
ماتيا
اللي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل تراجعه في العراق
اقتصاد
29.79%
09:42 | 2026-07-25
الدولار يواصل تراجعه في العراق
09:42 | 2026-07-25
محافظة عراقية تخرج من الموجة الاربعينية وتتأثر بانخفاض الحرارة
محليات
25.64%
02:29 | 2026-07-25
محافظة عراقية تخرج من الموجة الاربعينية وتتأثر بانخفاض الحرارة
02:29 | 2026-07-25
مبعوث ترامب يعلق على نفي مكتب رئيس الوزراء: العراق يوضح الحقائق
دوليات
24.85%
06:55 | 2026-07-24
مبعوث ترامب يعلق على نفي مكتب رئيس الوزراء: العراق يوضح الحقائق
06:55 | 2026-07-24
إيران رفضت مقترحا أمريكيا عرض عليها عبر العراق
سياسة
19.71%
03:45 | 2026-07-24
إيران رفضت مقترحا أمريكيا عرض عليها عبر العراق
03:45 | 2026-07-24
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-25
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي 22-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي 22-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-25
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
لقطات
تفاصيل آخر لقاء مع السيد علي الخـ امنـ ئي | عشرين
17:00 | 2026-07-22
لقطات
تفاصيل آخر لقاء مع السيد علي الخـ امنـ ئي | عشرين
17:00 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
اخترنا لك
طرق للحصول على حاجة الجسم من البروتينات دون اتباع نظام غذائي صارم؟
10:06 | 2026-07-25
شخص يقاضي "تشات جي بي تي" بسبب نصائح طبية كادت تودي بحياته
06:36 | 2026-07-25
"تغيير شكل فقاعات الرسائل داخل المحادثات".. واتساب يستعد لتحديث جديد في ايفون
06:31 | 2026-07-25
أسباب ارتفاع ضغط العين
06:14 | 2026-07-25
مصر.. تحقيق مع البلوغر هدير عبد الرازق في جريمة جديدة
05:30 | 2026-07-25
خطوات للإقلاع عن التدخين
01:58 | 2026-07-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.